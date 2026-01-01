Implementujte Tiny File Manager jedním kliknutím.
Lehký webový správce souborů PHP v jednom souboru pro nahrávání, stahování a správu souborů serveru z libovolného prohlížeče.
Vyberte si VPS balíček pro Tiny File Manager
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Tiny File Manager vytvořit
Tiny File Manager je kompaktní, open-source správce souborů, který běží zcela jako jediný soubor PHP a poskytuje vám plnohodnotné rozhraní založené na prohlížeči pro správu souborů na vašem serveru bez klientů SSH nebo FTP. Podporuje nahrávání a stahování souborů, kopírování, přesouvání, přejmenování, mazání, vytváření archivů a vestavěný textový editor — vše dostupné prostřednictvím čistého, responzivního webového uživatelského rozhraní.
Vlastní hostování Tiny File Manageru na vašem VPS udržuje vaše soubory pod vaší kontrolou a umožňuje vám udělit přístup založený na rolích členům týmu s různými úrovněmi oprávnění. Jeho minimální nároky znamenají, že běží vedle vašich stávajících aplikací, aniž by přidával znatelnou režii zdrojů.
Hlavní funkce Tiny File Manager
Úplné operace se soubory
Nahrávejte, stahujte, kopírujte, přesouvejte, přejmenovávejte a mažte soubory a složky přímo z prohlížeče bez nutnosti přístupu SSH nebo FTP.
Víceuživatelský přístup
Definujte více uživatelských účtů s individuálními hesly a úrovněmi oprávnění, včetně rolí pouze pro čtení pro omezený přístup.
Vestavěný textový editor
Upravujte konfigurační soubory, skripty a kód přímo v prohlížeči s podporou zvýrazňování syntaxe, čímž odpadá potřeba samostatného editoru.
Podpora archivu
Vytvářejte ZIP archivy a extrahujte komprimované soubory prostřednictvím webového rozhraní, což zjednodušuje dávkové přenosy a zálohy bez nástrojů příkazového řádku.
Vyhledávání souborů
Vyhledávejte v adresářích podle názvu souboru nebo obsahu, abyste rychle našli soubory, aniž byste museli ručně procházet stromovou strukturu složek.
Proč provozovat Tiny File Manager u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
Objevte další aplikace k implementaci
Anki Sync Server Enhanced
Samostatně hostovaný synchronizační server Anki s víceuživatelskou podporou, zálohami a webovým panelem