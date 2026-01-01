Implementujte Readur jedním kliknutím
Systém pro správu dokumentů, který využívá OCR k převodu naskenovaných souborů a obrázků na plně prohledávatelné archivy.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Readur vytvořit
Readur je platforma pro správu dokumentů, která využívá technologii OCR k převodu papírových dokumentů, naskenovaných souborů a obrázků na prohledávatelné digitální archivy. Přijímá soubory PDF, obrázky a soubory Office prostřednictvím nahrávání přetažením nebo automatické sledované složky, extrahuje text, aniž by měnila původní soubory, a vše indexuje v PostgreSQL pro rychlé fulltextové vyhledávání.
Vlastní hostování Readur udržuje citlivé dokumenty — právní záznamy, lékařské soubory, finanční účtenky — pod vaší výhradní kontrolou, aniž byste je nahrávali do služeb OCR třetích stran, které mohou uchovávat kopie nebo sdílet obsah. Ověřování na základě tokenů a konfigurovatelná nastavení OCR vám poskytují detailní kontrolu nad souběžností zpracování, detekcí jazyka a omezením typů souborů.
Hlavní funkce Readur
Extrakce textu OCR
Automaticky extrahuje text z naskenovaných PDF a obrázků, takže každý dokument se stane prohledávatelným bez ručního přepisu.
Automatizace sledované složky
Přetáhněte soubory do monitorované složky a Readur je automaticky zpracuje a zaindexuje, čímž eliminuje opakované kroky nahrávání pro hromadné zpracování.
Fulltextové vyhledávání
Plnotextové vyhledávání s podporou PostgreSQL okamžitě vrací relevantní dokumenty napříč celým vaším archivem, s vestavěným filtrováním a řazením.
Nedestruktivní zpracování
Původní soubory jsou zachovány přesně tak, jak byly nahrány – text OCR je uložen samostatně, takže zdrojové dokumenty zůstávají bitově identické.
Víceformátová podpora
Zpracovává PDF, běžné obrazové formáty, prostý text, RTF a dokumenty Office v jediném jednotném archivu bez pracovních postupů specifických pro formát.
Proč provozovat Readur u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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