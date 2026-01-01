Nasaďte ZITADEL jedním kliknutím.
Open-source platforma identitní infrastruktury pro autentizaci, SSO a správu uživatelů napříč všemi vašimi aplikacemi.
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Co všechno můžete s produktem ZITADEL vytvořit
ZITADEL je cloudová, open-source platforma pro správu identit a přístupu, která poskytuje autentizaci, autorizaci a správu uživatelů pro moderní aplikace. Podporuje OIDC, OAuth 2.0, SAML a passkeys ihned po vybalení — což z ní činí kompletní self-hosted alternativu k Auth0, Keycloak nebo AWS Cognito.
Self-hosting ZITADEL na vašem vlastním VPS vám dává plnou kontrolu nad uživatelskými daty, požadavky na shodu a autentizačními toky bez poplatků za uživatele nebo závislosti na dodavateli. Jeho architektura založená na událostech zajišťuje kompletní, neměnnou auditní stopu všech identitních operací.
Hlavní funkce ZITADEL
Jednotné přihlášení
Centralizujte ověřování napříč všemi vašimi aplikacemi s podporou OIDC a SAML, čímž uživatelům poskytnete jedno přihlášení pro vše, k čemu přistupují.
Ověření přístupovým klíčem
Umožněte přihlášení bez hesla pomocí přístupových klíčů WebAuthn a hardwarových bezpečnostních klíčů pro přístup odolný proti phishingu a bez přihlašovacích údajů.
Nativní multi-tenancy
Spravujte více organizací a aplikací z jedné instance ZITADEL s kompletní izolací mezi tenanty a brandingem pro jednotlivé organizace.
Neměnný auditní záznam
Architektura řízená událostmi zaznamenává každou operaci s identitou jako neměnnou událost, čímž poskytuje protokoly pro zajištění souladu s požadavky SOC 2 a GDPR.
Federace identit
Propojte Google, GitHub, Microsoft a vlastní poskytovatele OIDC, aby se uživatelé mohli přihlásit pomocí svých stávajících účtů napříč celým vaším systémem.
Proč provozovat ZITADEL u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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