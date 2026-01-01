Implementujte Pinchflat instalací jedním kliknutím.
Správce médií YouTube s vlastním hostováním, který automaticky stahuje nová videa z vašich oblíbených kanálů a playlistů bez jakékoli manuální námahy.
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Co všechno můžete s produktem Pinchflat vytvořit
Pinchflat je správce obsahu YouTube s vlastním hostingem, postavený na yt-dlp, který automatizuje stahování a organizaci videí z kanálů a playlistů. Nastavte pravidlo jednou – Pinchflat pravidelně kontroluje nový obsah a automaticky ho stahuje, s prvotřídní podporou pro knihovny Plex, Jellyfin a Kodi, takže vaše mediální centrum zůstává aktuální bez jakékoli ruční práce.
Provozování Pinchflat na vašem VPS udržuje stahování v chodu 24 hodin denně, aniž by zatěžovalo vaše domácí připojení nebo počítač. Integrace SponsorBlocku přeskočí sponzorované segmenty, generování RSS kanálů promění kanály v podcastové kanály a volitelná funkce automatického mazání spravuje úložiště automaticky, jak vaše knihovna roste.
Hlavní funkce Pinchflat
Automatické stahování kanálů
Nastavte pravidla pro kanály nebo seznamy skladeb a Pinchflat pravidelně kontroluje nové nahrávky, automaticky je stahuje bez jakéhokoli ručního spouštění.
Integrace mediálního centra
Prvotřídní podpora pro Plex, Jellyfin a Kodi s výkonným systémem pojmenování, který organizuje soubory přesně tak, jak očekává váš mediální server.
SponsorBlock podpora
Automaticky přeskočí nebo vystřihne sponzorované segmenty, úvody a závěry ze stažených videí pomocí dat SponsorBlocku získaných z komunity.
Generování RSS kanálu
Převádí kanály a seznamy skladeb YouTube na RSS kanály, abyste mohli sledovat tvůrce videí v jakékoli aplikaci pro podcasty nebo čtečce kanálů.
Chytrá správa úložiště
Nastavte automatické mazání staršího obsahu podle stáří nebo počtu, abyste udrželi využití disku pod kontrolou, jak roste váš archiv.
Proč provozovat Pinchflat u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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