Implementujte Snipe-IT jedním kliknutím
Bezplatná open-source správa IT majetku pro sledování hardwaru, softwarových licencí a odpisů napříč vaší organizací.
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Co všechno můžete s produktem Snipe-IT vytvořit
Snipe-IT je výkonný systém pro správu IT majetku s otevřeným zdrojovým kódem, postavený na Laravelu, který pomáhá organizacím sledovat hardwarový majetek, softwarové licence, příslušenství a spotřební materiál po celou dobu jejich životního cyklu. S více než 13 000 hvězdičkami na GitHubu nabízí funkce na podnikové úrovni, včetně pracovních postupů pro příjem/výdej, sledování odpisů, správu záruk a komplexní reportování – to vše bez drahých licenčních poplatků.
Vlastní hostování Snipe-IT na vašem VPS vám dává úplné vlastnictví citlivých dat o majetku a licencích bez opakovaných nákladů na uživatele nebo na majetek. Nasazení s podporou MariaDB se škáluje od malých týmů po velké podniky, zpracovává tisíce majetků a zároveň udržuje rychlé dotazy pro skenování čárových kódů, reportování a integrace REST API.
Hlavní funkce Snipe-IT
Příjem/Výdej majetku
Sledujte přesně, kdo má jaký majetek, kdykoli, díky zjednodušenému pracovnímu postupu pro příjem a výdej a automatickým e-mailovým oznámením.
Správa licencí
Spravujte softwarové licenční klíče, počet licencí a data obnovení k zajištění souladu a zabránění nadměrnému nebo nedostatečnému licencování.
Sledování odpisů
Vypočítejte odpisy majetku pomocí lineární nebo degresivní metody pro přesné finanční výkaznictví a účetnictví.
Čárový kód a QR kódy
Generujte a skenujte čárové kódy nebo QR kódy pro každé aktivum, což umožňuje rychlé fyzické audity a mobilní správu inventáře.
REST API a reportování
Exportujte data do CSV nebo Excelu a integrujte je s externími systémy prostřednictvím plnohodnotného REST API pro automatizaci a pracovní postupy business intelligence.
Proč provozovat Snipe-IT u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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