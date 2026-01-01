Implementujte Trino s instalací jedním kliknutím.
Rychlý distribuovaný dotazovací engine SQL pro spouštění federovaných analýz napříč datovými jezery, datovými sklady a provozními databázemi.
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Co všechno můžete s produktem Trino vytvořit
Trino je vysoce výkonný distribuovaný dotazovací engine SQL, původně vyvinutý na Facebooku jako Presto a nyní udržovaný nadací Trino Software Foundation. Umožňuje analytikům a inženýrům spouštět interaktivní dotazy ANSI SQL napříč heterogenními datovými zdroji – objektovými úložišti, relačními databázemi, zprostředkovateli zpráv a vyhledávacími indexy – spojovat je a agregovat, jako by se nacházely v jediném datovém skladu, bez ETL nebo přesunu dat.
Vlastní hostování Trina na vašem VPS poskytuje datovým týmům federovanou dotazovací vrstvu, kterou plně kontrolují, bez poplatků za dotaz a bez závislosti na dodavateli. Přibalené webové UI zobrazuje spuštěné dotazy, využití workerů a plány provádění, takže operátoři mohou ladit výkon a optimalizovat zdroje clusteru přímo z prohlížeče.
Hlavní funkce Trino
Federované SQL dotazy
Připojte desítky zdrojů dat prostřednictvím připojitelných konektorů a spojte je v jediném příkazu ANSI SQL bez přípravy nebo ETL.
Masivně paralelní engine
Vektorizované provádění v paměti a adaptivní plánování dotazů zajišťují interaktivní latenci u datových jezer a datových skladů o velikosti terabajtů.
Bohatý katalog konektorů
Oficiální konektory pro Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra a další.
Integrovaná webová konzole
Webové uživatelské rozhraní zobrazuje spuštěné a dokončené dotazy, stav pracovníků, metriky na úrovni fáze a plány provádění pro rychlé ladění výkonu.
ANSI SQL s rozšířeními
Plné standardní SQL s okenními funkcemi, laterálními spojeními, poli, mapami, JSON, geoprostorovými typy a uživatelsky definovanými funkcemi.
JDBC, ODBC a Python
Snadno integrovatelné ovladače a klienti propojují nástroje BI, jako jsou Tableau, Superset a Metabase, a také notebooky pro datovou vědu a ETL pipeliney.
Proč provozovat Trino u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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