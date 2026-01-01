Implementujte OpenLIT instalací na jedno kliknutí.
Open-source platforma pro pozorovatelnost nativní pro OpenTelemetry a monitorování nákladů pro aplikace LLM a generativní AI.
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Co všechno můžete s produktem OpenLIT vytvořit
OpenLIT je open-source inženýrská platforma pro AI, která aplikacím LLM a generativní AI poskytuje kompletní pozorovatelnost celého stacku s jediným řádkem instrumentace. Zaznamenává trasování, využití tokenů, latenci, chyby a náklady napříč více než 50 poskytovateli LLM, vektorovými databázemi, GPU a frameworky agentů — vše s využitím nativních sémantických konvencí OpenTelemetry, takže stávající OTel pipeline fungují bez vlastních SDK.
Vlastní hostování OpenLIT na vašem vlastním VPS udržuje obsah promptů, využití modelů a aktivitu API klíčů na infrastruktuře, kterou kontrolujete, bez cen za token nebo omezení počtu uživatelů uložených dodavatelem SaaS. Úložiště ClickHouse zpracovává telemetrii s vysokým objemem dat a přibalený OTel kolektor zpřístupňuje OTLP gRPC a HTTP koncové body připravené pro OpenLIT SDK nebo jakoukoli jinou službu instrumentovanou OTel.
Hlavní funkce OpenLIT
Pozorovatelnost LLM
Zaznamenávejte výzvy, dokončení, tokeny, latenci a chyby napříč více než 50 poskytovateli LLM pomocí dvou řádků nastavení SDK.
Monitoring nákladů
Sledujte výdaje za jednotlivé požadavky, modely a aplikace v reálném čase s využitím vestavěných cen pro hlavní poskytovatele LLM.
OpenTelemetry nativní
Používá standardní sémantické konvence OTel pro generativní umělou inteligenci, takže jakákoli služba instrumentovaná OTel odesílá data bez SDK dodavatelů.
Monitorování GPU
Shromažďujte metriky GPU NVIDIA a AMD – využití, paměť, teplota a spotřeba energie – společně s telemetrií modelu.
Správa výzev a sejfů
Verzujte výzvy, spouštějte experimenty a ukládejte klíče API poskytovatele do vestavěného trezoru na tajné údaje s přístupem založeným na rolích.
Playground a hodnocení
Porovnejte odpovědi modelů vedle sebe a spouštějte automatizovaná hodnocení k hodnocení kvality, zaujatosti a halucinací.
Proč provozovat OpenLIT u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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