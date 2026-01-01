Implementujte Shynet jedním kliknutím.
Platforma webové analytiky respektující soukromí, která funguje bez souborů cookie a dává vám plné vlastnictví dat.
Vyberte si VPS balíček pro Shynet
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Shynet vytvořit
Shynet je samoobslužná platforma pro webovou analytiku, navržená pro majitele webových stránek dbající na soukromí. Na rozdíl od komerčních analytických nástrojů Shynet sleduje chování návštěvníků bez souborů cookie, otisků prohlížeče nebo shromažďování osobních údajů, díky čemuž je plně v souladu s GDPR a podobnými nařízeními o ochraně soukromí bez bannerů s upozorněním na soubory cookie nebo dialogových oken se souhlasem.
Nasazení Shynetu na vašem vlastním VPS znamená, že data vašich návštěvníků nikdy neopustí vaši infrastrukturu. Získáte čisté, smysluplné metriky – relace, odkazující stránky, doby načítání a geografická data – a zároveň respektujete soukromí vašich uživatelů a zachováváte si úplné vlastnictví svých analytických dat.
Hlavní funkce Shynet
Sledování bez souborů cookie
Shromažďuje analytická data bez souborů cookie nebo fingerprintingu, čímž eliminuje potřebu bannerů se souhlasem a zajišťuje váš soulad s GDPR a CCPA.
Vlastnictví dat na vlastním hostingu
Všechna data návštěvníků zůstávají na vašem VPS – žádné sdílení s třetími stranami, žádní datoví brokeři, žádná závislost na platformě.
Lehký vkládací skript
Jediný JavaScriptový úryvek nebo 1×1 pixelový sledovač bez JS se integruje s jakoukoli webovou stránkou nebo generátorem statických stránek.
Správa více webů
Spravujte analytiku pro více webových stránek z jediného ovládacího panelu, s řízením přístupu pro jednotlivé weby pro týmy.
Data relací v reálném čase
Zobrazte aktivní relace, zdroje odkazů, časy načítání stránek a geografické rozdělení v reálném čase.
Proč provozovat Shynet u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.