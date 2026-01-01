Implementujte Jotty jedním kliknutím.
Lehký, souborový správce poznámek a úkolů s podporou Kanban nástěnek a Markdownu — nevyžaduje databázi.
Vyberte si VPS balíček pro Jotty
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Jotty vytvořit
Jotty je minimalistický, self-hosted nástroj pro produktivitu, který ukládá vše do souborů Markdown a JSON — bez nutnosti udržovat databázi. Kombinuje WYSIWYG editor TipTap pro bohaté poznámky a kontrolní seznamy s Kanban nástěnkami a základním sledováním času, pokrývající každodenní správu úkolů bez zbytečné složitosti.
Provozováním Jotty na vlastním VPS znamená, že vaše poznámky a seznamy úkolů zůstanou soukromé, dostupné z jakéhokoli zařízení a bez poplatků za předplatné. Podpora více uživatelů s administrátorským panelem umožňuje rodinám nebo malým týmům sdílet jednu instanci s oddělenými sbírkami poznámek a volitelným sdílením pro spolupráci prostřednictvím odkazů.
Hlavní funkce Jotty
Souborové úložiště
Poznámky a úkoly jsou uloženy jako soubory Markdown a JSON – snadno je lze zálohovat, spravovat verze nebo migrovat bez proprietárních exportních nástrojů.
Editor formátovaného textu
Editor WYSIWYG s technologií TipTap podporuje Markdown, bloky kódu se zvýrazněním syntaxe a přetahovací kontrolní seznamy pro produktivní psaní poznámek.
Kanban desky
Vizualizujte pracovní postupy úkolů s projektovými nástěnkami ve stylu Kanban a vestavěným sledováním času, aniž byste museli nasazovat robustní platformu pro řízení projektů.
Víceuživatelský přístup
Administrační panel podporuje více uživatelských účtů se samostatnými sbírkami poznámek a sdílitelnými odkazy pro selektivní spolupráci.
Proč provozovat Jotty u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.