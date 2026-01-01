Sleva až 69 % na Bazarr

Implementujte Bazarr jedním kliknutím.

Automatický společník pro správu titulků pro Sonarr a Radarr, který stahuje a aktualizuje titulky napříč vaší mediální knihovnou.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99  Kč /měs.
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Implementujte Bazarr jedním kliknutím.

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68% sleva
KVM 1
443,99  Kč
139,99  Kč /měs.
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Získejte 24 měsíců za 3 359,76 Kč (běžná cena 10 655,76 Kč). Cena při obnovení 304,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
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63% sleva
KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
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Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99  Kč
558,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99  Kč
139,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 3 359,76 Kč (běžná cena 10 655,76 Kč). Cena při obnovení 304,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99  Kč
558,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Bazarr vytvořit

Bazarr je doplňková aplikace k Sonarr a Radarr, která automatizuje celý pracovní postup s titulky pro svou knihovnu médií. Monitoruje svou knihovnu na nový obsah a automaticky vyhledává, stahuje a organizuje titulky ve vašich preferovaných jazycích od více než 20 poskytovatelů, včetně OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed a Podnapisi. Když jsou k dispozici lepší verze titulků, Bazarr je automaticky aktualizuje – bez nutnosti ručního vyhledávání.

Provozování Bazarr na dedikovaném VPS mu zajišťuje konzistentní dostupnost a spolehlivou veřejnou IP adresu potřebnou pro nepřerušovaný přístup k poskytovatelům – domácí sítě s dynamickými IP adresami mohou být časem poskytovateli titulků blokovány. V kombinaci s nástroji pro synchronizaci titulků, které opravují časové nesoulady, a podporou SDH stop pro sluchově postižené, Bazarr zajišťuje kompletní pokrytí titulky pro každý kus média ve vaší knihovně.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Bazarr

Integrace Sonarr a Radarr

Bazarr se připojuje přímo k vašemu stávajícímu nastavení arr a automaticky stahuje titulky pro každý film nebo epizodu, jakmile je přidán do vaší knihovny.

Přes 20 poskytovatelů titulků

Hledejte OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi a mnoho dalších současně, abyste maximalizovali šanci najít přesné titulky ve vašem jazyce.

Automatická vylepšení kvality

Když je vydána lepší verze titulků pro obsah, který je již ve vaší knihovně, Bazarr automaticky nahradí stávající soubor bez jakéhokoli ručního zásahu.

Synchronizace titulků

Vestavěné synchronizační nástroje upravují časování titulků tak, aby odpovídalo zvukovým stopám, čímž odstraňují nejčastější důvod, proč titulky nesedí, i když jsou staženy z důvěryhodných zdrojů.

Podpora neslyšících

Upřednostněte stopy SDH nebo CC pro usnadnění přístupu – Bazarr může upřednostnit titulky pro sluchově postižené napříč všemi poskytovateli pro každou položku ve vaší knihovně.

Proč provozovat Bazarr u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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