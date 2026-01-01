Implementujte Bazarr jedním kliknutím.
Automatický společník pro správu titulků pro Sonarr a Radarr, který stahuje a aktualizuje titulky napříč vaší mediální knihovnou.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Bazarr vytvořit
Bazarr je doplňková aplikace k Sonarr a Radarr, která automatizuje celý pracovní postup s titulky pro svou knihovnu médií. Monitoruje svou knihovnu na nový obsah a automaticky vyhledává, stahuje a organizuje titulky ve vašich preferovaných jazycích od více než 20 poskytovatelů, včetně OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed a Podnapisi. Když jsou k dispozici lepší verze titulků, Bazarr je automaticky aktualizuje – bez nutnosti ručního vyhledávání.
Provozování Bazarr na dedikovaném VPS mu zajišťuje konzistentní dostupnost a spolehlivou veřejnou IP adresu potřebnou pro nepřerušovaný přístup k poskytovatelům – domácí sítě s dynamickými IP adresami mohou být časem poskytovateli titulků blokovány. V kombinaci s nástroji pro synchronizaci titulků, které opravují časové nesoulady, a podporou SDH stop pro sluchově postižené, Bazarr zajišťuje kompletní pokrytí titulky pro každý kus média ve vaší knihovně.
Hlavní funkce Bazarr
Integrace Sonarr a Radarr
Bazarr se připojuje přímo k vašemu stávajícímu nastavení arr a automaticky stahuje titulky pro každý film nebo epizodu, jakmile je přidán do vaší knihovny.
Přes 20 poskytovatelů titulků
Hledejte OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi a mnoho dalších současně, abyste maximalizovali šanci najít přesné titulky ve vašem jazyce.
Automatická vylepšení kvality
Když je vydána lepší verze titulků pro obsah, který je již ve vaší knihovně, Bazarr automaticky nahradí stávající soubor bez jakéhokoli ručního zásahu.
Synchronizace titulků
Vestavěné synchronizační nástroje upravují časování titulků tak, aby odpovídalo zvukovým stopám, čímž odstraňují nejčastější důvod, proč titulky nesedí, i když jsou staženy z důvěryhodných zdrojů.
Podpora neslyšících
Upřednostněte stopy SDH nebo CC pro usnadnění přístupu – Bazarr může upřednostnit titulky pro sluchově postižené napříč všemi poskytovateli pro každou položku ve vaší knihovně.
Proč provozovat Bazarr u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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