Implementujte Node-RED s instalací jedním kliknutím.
Nízko-kódový nástroj pro vizuální programování pro propojování zařízení IoT, API a online služeb.
Vyberte si VPS balíček pro Node-RED
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Node-RED vytvořit
Node-RED je vizuální programovací nástroj založený na tocích, postavený na Node.js, který vám umožňuje propojovat hardware, API a online služby pomocí editoru s funkcí drag-and-drop v prohlížeči. Původně vyvinutý společností IBM a nyní spravovaný nadací OpenJS Foundation, zjednodušuje vytváření automatizačních pracovních postupů bez psaní složitého kódu – připojte uzly na plátno a nasaďte je během několika sekund.
Vlastní hostování Node-RED na vašem vlastním VPS vám dává plnou kontrolu nad vašimi toky a citlivými daty, která zpracovávají, bez omezení použití, bez omezování rychlosti a bez závislosti na cloudové platformě. Ať už automatizujete IoT senzory, integrujete obchodní služby nebo orchestraci API pipeline, Node-RED poskytuje flexibilní, rozšiřitelný runtime, který běží všude, kde ho potřebujete.
Hlavní funkce Node-RED
Vizuální editor toku
Editor v prohlížeči s funkcí drag-and-drop vám umožňuje vytvářet a nasazovat komplexní integrace bez psaní kódu, čímž se automatizace stává dostupnou pro každého.
4 000+ komunitních uzlů
Nainstalujte uzly pro MQTT, HTTP, databáze, cloudová API a stovky dalších služeb přímo z vestavěného správce palet.
Nativní IoT a MQTT
Prvotřídní podpora pro MQTT, Modbus a další IoT protokoly činí z Node-RED standardní platformu pro chytrou domácnost a průmyslovou automatizaci.
Funkční uzly JavaScriptu
Pište vlastní JavaScript v rámci toků pro zpracování složitých datových transformací a obchodní logiky, aniž byste opustili vizuální editor.
Sdílení toků a knihovna
Exportujte toky jako JSON a importujte předpřipravené toky z komunitní knihovny Node-RED, abyste mohli okamžitě začít s běžnými integracemi.
Proč provozovat Node-RED u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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