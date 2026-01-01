Implementujte Radicale jednoklikovou instalací.
Lehký server CalDAV a CardDAV s vlastním hostováním pro synchronizaci kalendářů a kontaktů napříč všemi vašimi zařízeními.
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Co všechno můžete s produktem Radicale vytvořit
Radicale je malý, jednoduchý, bezproblémový server pro CalDAV (kalendáře) a CardDAV (kontakty), napsaný v Pythonu. Používá standardní protokoly, které každý moderní operační systém nativně podporuje — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — takže se kalendáře a kontakty synchronizují s vašimi zařízeními bez nutnosti instalace vlastních aplikací nebo rozšíření prohlížeče.
Vlastní hostování Radicale na vašem VPS udržuje každou událost, adresu a sdílený kalendář na infrastruktuře, kterou ovládáte, namísto předání kalendářové službě SaaS. Server ukládá kolekce jako prosté soubory na disk, nevyžaduje žádnou databázi a běží pohodlně vedle jiných aplikací díky svým minimálním nárokům na Python.
Hlavní funkce Radicale
Standardní CalDAV a CardDAV
Nativní synchronizace s iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME a KDE bez klientů třetích stran – každý moderní operační systém podporuje protokoly ihned po vybalení.
Souborové úložiště
Kalendáře a kontakty žijí jako prosté soubory iCalendar a vCard na disku – snadné k zálohování, správě verzí nebo migraci bez výpisů databází.
Víceuživatelský se sdílením
Každý ověřený uživatel získává své vlastní kolekce s volitelnými pravidly sdílení pro sdílené rodinné nebo týmové kalendáře.
Malá spotřeba zdrojů
Server v čistém Pythonu bez databáze se spustí během několika sekund a spotřebuje desítky megabajtů paměti — ideální pro ty nejmenší VPS plány.
Administrátorské rozhraní webu
Vestavěné uživatelské rozhraní prohlížeče umožňuje uživatelům procházet kolekce, kopírovat adresy URL CalDAV/CardDAV pro nastavení klienta a ověřit, že vše funguje.
Přátelský k reverzní proxy
Navrženo pro umístění za nginxem, Apachem nebo Traefikem s ukončením HTTPS na upstreamu, takže nasazení je jednoduché a bezpečné.
Proč provozovat Radicale u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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