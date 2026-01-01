Implementujte Filestash instalací jedním kliknutím.
Samoobslužný webový správce souborů poskytující přístup z prohlížeče k FTP, S3, SFTP, WebDAV, Git a k více než 20 úložným backendům.
Vyberte si VPS balíček pro Filestash
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Filestash vytvořit
Filestash je open-source platforma pro správu souborů nezávislá na úložišti, která vám poskytuje čisté rozhraní prohlížeče pro přístup k souborům napříč 20+ protokoly – FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox a další. Namísto udržování samostatných klientů pro každý systém úložiště je Filestash sjednocuje pod jedním intuitivním webovým rozhraním.
Vlastní hostování Filestash na vašem vlastním VPS udržuje vaše přihlašovací údaje k úložišti a přenosy souborů plně pod vaší kontrolou, bez poplatků za předplatné a bez závislostí na třetích stranách. Připojte se k jakémukoli úložišti, které již používáte, nakonfigurujte ověřování a sdílejte přístup se svým týmem.
Hlavní funkce Filestash
Přes 20 úložných backendů
Připojte se k FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox a dalším z jednoho jednotného rozhraní bez přepínání klientů.
Vícenásobné přístupové protokoly
Přistupujte ke svým souborům prostřednictvím webového uživatelského rozhraní (UI), brány SFTP, WebDAV nebo API kompatibilního s S3 – díky čemuž Filestash funguje s vašimi stávajícími nástroji a pracovními postupy.
Úprava dokumentů v prohlížeči
Upravujte kancelářské dokumenty přímo v prohlížeči s volitelnou integrací Collabora Online – nejsou potřeba žádné desktopové aplikace ani stahování souborů.
Pluginová architektura
Rozšiřte Filestash pomocí pluginů pro specializované prohlížeče souborů, autentizační backendy, konektory úložiště a automatizaci pracovních postupů.
Vyhledávání založené na AI
Chytré vyhledávání a inteligentní složky vám pomohou rychle najít soubory napříč všemi připojenými úložišti.
Proč provozovat Filestash u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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