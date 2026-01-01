Nasaďte Invidious pomocí instalace na jedno kliknutí.
Alternativní rozhraní pro YouTube, které chrání soukromí – sledujte videa bez reklam, sledování nebo účtu Google.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Invidious vytvořit
Invidious je open-source, soukromí respektující alternativní front-end pro YouTube, který umožňuje divákům sledovat videa, procházet kanály a sledovat odběry, aniž by se vystavovali sledování, reklamám nebo požadavkům na účet ze strany YouTube. Webové uživatelské rozhraní (UI) získává data videí prostřednictvím serverového proxy, takže YouTube nikdy nevidí IP adresu diváka, otisk prohlížeče ani soubory cookie relace – v protokolech YouTube se objeví pouze IP adresa instance Invidious.
Vlastní hostování Invidious na vašem VPS vám poskytne osobní zážitek ze sledování YouTube bez reklam a navíc možnost sdílet s přáteli a rodinou. Odběry, seznamy skladeb a historie sledování jsou uloženy v soukromé databázi PostgreSQL na vašem serveru, nikoli ve vašem účtu Google, a RSS kanály vám umožňují sledovat kanály, aniž byste museli otevírat youtube.com.
Hlavní funkce Invidious
Bez sledování nebo reklam
Videa jsou směrována přes váš server, takže YouTube nikdy nevidí IP adresy diváků, digitální otisky prohlížeče ani behaviorální data – a nejsou zde žádné reklamy před spuštěním ani v průběhu videa.
Žádný účet Google není potřeba
Sledujte videa, odebírejte kanály, vytvářejte seznamy skladeb a sledujte historii sledování, aniž byste se kdy přihlásili k účtu Google nebo přijali podmínky YouTube.
Předplatné a kanály
Přihlaste se k odběru kanálů YouTube prostřednictvím místního účtu na své instanci Invidious, s volitelnými RSS kanály pro sledování kanálů v jakékoli čtečce kanálů.
Kvalita a výběr kodeku
Zvolte kvalitu videa, kodek (VP9, AV1, H.264) a jazyk zvuku ručně, než aby za vás rozhodovala automatická kvalita YouTube.
Tmavý režim a motivy
Několik vestavěných témat včetně čistého tmavého režimu, plus uhlazené, minimalistické uživatelské rozhraní bez doporučovacího algoritmu YouTube nebo nepořádku na postranním panelu.
JSON API pro nástroje
Komplexní REST API zpřístupňuje data o videích, informace o kanálu a výsledky vyhledávání, aby se externí nástroje mohly integrovat bez scrapování HTML.
Proč provozovat Invidious u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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