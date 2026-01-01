Implementujte Svix: Instalace jedním kliknutím.
Open-source služba doručování webhooků s automatickým opakováním, podepisováním zpráv a vnořitelným portálem koncových bodů pro zákazníky.
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Co všechno můžete s produktem Svix vytvořit
Svix je open-source platforma pro doručování webhooků připravená pro podnikové použití, která zvládá vše, co souvisí s odesíláním spolehlivých webhooků ve velkém měřítku. Spravuje automatické opakování pokusů s exponenciálním zpožděním, monitorování stavu koncových bodů, podepisování a ověřování zpráv a kompletní auditní záznam každého pokusu o doručení – takže nemusíte sami budovat žádnou z těchto infrastruktur.
Vložitelná komponenta portálu umožňuje zákazníkům vaší aplikace samostatně spravovat své koncové body webhooků a odběry událostí. Postavený v Rustu pro výkon, Svix běží s PostgreSQL a Redis a zpřístupňuje REST API s oficiálními SDK pro všechny hlavní jazyky. Vlastní hosting na vašem VPS udržuje všechna data webhooků pod vaší kontrolou.
Hlavní funkce Svix
Automatické opakování
Neúspěšná doručení webhooků jsou automaticky opakována s exponenciálním zpožděním, což zajišťuje, že zprávy dorazí na místo určení i během přechodných výpadků.
Podepisování zpráv
Všechny odchozí webhooks jsou podepsány pomocí HMAC-SHA256 nebo Ed25519, což umožňuje příjemcům kryptograficky ověřit autenticitu každé zprávy.
Vložitelný portál
Dodejte předpřipravený portál pro správu webhooků, který vaši zákazníci mohou využít k registraci koncových bodů a k odběru událostí – není vyžadováno žádné vlastní uživatelské rozhraní.
Protokol auditu doručení
Každý pokus o doručení je zaznamenán s úplnými podrobnostmi požadavku a odpovědi, což usnadňuje ladění chyb a opětovné přehrání zmeškaných událostí.
Vícejazyčné SDK
Oficiální klientské sady SDK pro Python, TypeScript, Go, Javu, Ruby a C# vám umožňují integrovat Svix do jakéhokoli backendu během několika minut.
Proč provozovat Svix u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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