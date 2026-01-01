Nasaďte SQLChat instalací na jedno kliknutí.
Chatový SQL klient poháněný AI, který dotazuje jakoukoli databázi pomocí běžné angličtiny namísto psaní SQL.
Vyberte si VPS balíček pro SQLChat
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem SQLChat vytvořit
SQLChat je chatový SQL klient, který se připojuje k vašim stávajícím databázím a umožňuje vám je dotazovat pomocí přirozeného jazyka. Namísto ručního psaní SQL dotazů popíšete, co chcete, v běžné angličtině a SQLChat to přeloží do SQL dotazu, provede ho a vrátí výsledky — to vše v rámci konverzačního rozhraní. Automaticky načítá schéma vaší databáze, takže generované dotazy odkazují na skutečné názvy tabulek a sloupců.
Vlastní hostování SQLChatu na vašem VPS znamená, že přihlašovací údaje k databázi a výsledky dotazů nikdy neopustí vaši vlastní infrastrukturu. Bezstavový design s jednou službou ho činí lehkým a snadno udržovatelným, zatímco podpora vlastního AI endpointu vám umožňuje směrovat inferenci přes jakýkoli model kompatibilní s OpenAI.
Hlavní funkce SQLChat
Dotazy v přirozeném jazyce
Popište, co chcete, jednoduchou angličtinou a SQLChat vygeneruje SQL, spustí ho a vrátí výsledky, aniž byste museli znát přesnou syntaxi.
Vícedatabázová podpora
Připojte se k MySQL, PostgreSQL, SQL Server, TiDB, OceanBase a dalším databázím z jednoho rozhraní bez přepínání nástrojů.
AI s porozuměním schématu
SQLChat automaticky čte schéma vaší databáze, což umožňuje AI generovat přesné dotazy, které odkazují na skutečné názvy tabulek a sloupců.
Vlastní AI koncový bod
Nasměrujte SQLChat na jakýkoli koncový bod API kompatibilní s OpenAI, včetně vlastních hostovaných modelů přes Ollama, abyste udrželi inferenci AI na vaší vlastní infrastruktuře.
Bezstavové nasazení
V režimu pro jednoho uživatele SQLChat neukládá žádná data na straně serveru – profily připojení jsou uloženy v prohlížeči, díky čemuž je nasazení odlehčené a bez závislosti na databázi.
Proč provozovat SQLChat u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.