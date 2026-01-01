Implementujte ByteChef jedním kliknutím.
Open-source low-code platforma pro integraci API a automatizaci pracovních postupů s více než 200 vestavěnými konektory.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem ByteChef vytvořit
ByteChef je open-source low-code platforma, která týmům umožňuje vytvářet integrace API a automatizovat pracovní postupy napříč aplikacemi SaaS, interními API a databázemi prostřednictvím vizuálního editoru. Díky podpoře více než 200 komponent a několika programovacích jazyků mohou techničtí i netechničtí uživatelé vytvářet sofistikované automatizace bez nutnosti psát rozsáhlý kód.
Vlastní hostování ByteChefu na vašem vlastním VPS udržuje vaši logiku pracovních postupů, přihlašovací údaje a obchodní data zcela pod vaší kontrolou — žádný přístup dodavatele, žádné ceny založené na využití a žádná závislost na cloudovém řešení automatizace třetí strany.
Hlavní funkce ByteChef
Vizuální editor pracovních postupů
Navrhujte komplexní automatizační toky pomocí rozhraní drag-and-drop, díky čemuž je integrace přístupná i bez hlubokých znalostí kódování.
200+ předpřipravených konektorů
Připojte se k oblíbeným aplikacím SaaS, databázím a API okamžitě, bez nutnosti od základu vytvářet vlastní integrace.
Vícejazyčná podpora
Napište vlastní logiku v jazycích Java, JavaScript, Python nebo Ruby, aby vývojáři mohli rozšířit pracovní postupy v jazyce, který již znají.
Architektura připravená na AI
Integrované AI komponenty umožňují týmům vkládat inteligentní rozhodování do automatizací bez samostatné AI infrastruktury.
Pokročilé řízení toku
Podmínky, přepínače, cykly a paralelní provádění poskytují přesnou kontrolu nad tím, jak funguje složitá obchodní logika.
Proč provozovat ByteChef u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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