Implementujte Agenta jedním kliknutím.
Open-source platforma LLMOps kombinující prompt engineering, vyhodnocování a observabilitu v jednom jednotném pracovním prostoru.
Vyberte si VPS balíček pro Agenta
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Agenta vytvořit
Agenta je komplexní platforma LLMOps, která konsoliduje pracovní postupy pro nasazování produkčních aplikací LLM. Týmy ji používají k iterování na promptech v interaktivním prostředí pro porovnávání, k verzování konfigurací, spouštění automatizovaných hodnocení proti testovacím sadám a sledování živých požadavků s plnou pozorovatelností – to vše z jednoho rozhraní.
Vlastní hostování na vašem vlastním VPS udržuje prompty, datové sady pro hodnocení a data ze sledování uvnitř infrastruktury, kterou kontrolujete. Nejsou zde žádné poplatky za uživatele, žádné kvóty tokenů na sledování a plná svoboda integrovat jakéhokoli poskytovatele LLM prostřednictvím přiloženého SDK a proxy služeb.
Hlavní funkce Agenta
Promptové hřiště
Porovnejte výzvy vedle sebe napříč modely a parametry ve vizuálním prostředí a poté povyšte vítězné varianty na verzované konfigurace.
Automatizované hodnocení
Spouštějte prompty proti testovacím sadám pomocí vestavěných evaluátorů nebo vlastního kódu k hodnocení správnosti, podobnosti a regresí před nasazením.
Pozorovatelnost LLM
Sledujte každý požadavek prostřednictvím vnořených rozsahů s kompletními metrikami vstupu, výstupu, latence a nákladů pro jakéhokoli poskytovatele nebo rámec LLM.
Verzování promptů
Spravujte konfigurace promptů jako verzované artefakty s prostředími, vrácením zpět a registrem, který odděluje prompty od kódu aplikace.
Frameworkově nezávislý
SDK a sledování kompatibilní s OpenTelemetry se integrují s LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic a jakýmkoli jiným zásobníkem LLM.
Proč provozovat Agenta u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.