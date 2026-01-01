Implementujte Convex jedním kliknutím.
Open-source reaktivní databázová platforma s dotazy v reálném čase, transakcemi ACID a bezserverovými funkcemi pro moderní aplikace.
Vyberte si VPS balíček pro Convex
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Convex vytvořit
Convex je reaktivní databázová platforma, která nově definuje backendovou architekturu pro moderní aplikace. Spojuje dokumentovou databázi s odběry dotazů v reálném čase, transakcemi ACID a serverless funkcemi, které běží přímo vedle vašich dat — to vše v jediné integrované platformě. Když se data změní, každý přihlášený klient se automaticky aktualizuje bez dotazování nebo ruční správy WebSocketu.
Vlastní hostování Convexu na vašem VPS vám poskytuje vyhrazený výpočetní výkon pro konzistentní výkon databáze a plnou datovou suverenitu, což je klíčové pro aplikace zpracovávající uživatelská data podléhající předpisům o ochraně soukromí. Toto nasazení zahrnuje backend Convex pro ukládání dat a spouštění funkcí a také dashboard pro správu vaší databáze, monitorování dotazů a nasazování serverless funkcí. Po prvním spuštění vygenerujte administrátorský klíč spuštěním: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
Hlavní funkce Convex
Reaktivní dotazy v reálném čase
Dotazy automaticky odesílají aktualizace připojeným klientům, jakmile se data změní, a to bez cyklického dotazování nebo ručního kódu WebSocket.
ACID transakce
Každý zápis je plně transakční, což zajišťuje konzistenci dat napříč souběžnými aktualizacemi ve víceuživatelských aplikacích.
Bezserverové funkce
Napište backendovou logiku jako funkce TypeScriptu, které běží přímo uvnitř databázového stroje, společně s vašimi daty.
Integrované úložiště souborů
Ukládejte a obsluhujte soubory nativně bez konfigurace samostatné služby pro ukládání objektů nebo integrace CDN.
Ladění s cestováním v čase
Prohlédněte historické stavy dat a přehrávejte minulé dotazy, abyste diagnostikovali chyby, aniž byste je reprodukovali v produkčním prostředí.
Proč provozovat Convex u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.