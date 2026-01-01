Sleva až 69 % na LibreNMS

Implementujte LibreNMS jedním kliknutím.

Komunitou řízený systém monitorování sítě s automatickým zjišťováním a rozsáhlou podporou SNMP pro tisíce modelů zařízení.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Implementujte LibreNMS jedním kliknutím.

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem LibreNMS vytvořit

LibreNMS je plně vybavený systém pro monitorování sítě s licencí GPL, který automaticky objevuje celou vaši infrastrukturu přes SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP a ARP. Podporuje tisíce modelů zařízení od společností Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet a mnoha dalších ihned po vybalení, poskytuje vám grafy provozu na port, upozornění a mapování topologie bez licenčních poplatků za zařízení.

Vlastní hostování LibreNMS na vašem VPS udržuje citlivou telemetrii infrastruktury na hardwaru, který ovládáte, bez otisku agenta na monitorovaných zařízeních. Toto nasazení sdružuje LibreNMS s MariaDB, Redis a vyhrazeným kontejnerem dispečera polleru, takže dotazování a upozornění běží spolehlivě vedle webového uživatelského rozhraní.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce LibreNMS

Automatická detekce SNMP

Automaticky objevujte zařízení a jejich rozhraní pomocí SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP a ARP bez ruční inventury.

Široká podpora zařízení

Dodáváno s podporou pro tisíce modelů síťových, serverových a IoT zařízení od společností Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet a mnoha dalších.

Upozorňování a oznámení

Definujte pravidla s šablonovými upozorněními a doručujte je prostřednictvím e-mailu, Slacku, Discordu, Microsoft Teams, PagerDuty, webhooků a více než 80 dalších přenosových kanálů.

Fakturace a šířka pásma

Sledujte provoz na jednotlivých portech s fakturačními reporty na základě 95. percentilu pro okruhy a zákaznická rozhraní, ideální pro poskytovatele internetových služeb (ISP) a poskytovatele řízených služeb.

API a integrace

Plné REST API a prvotřídní integrace s Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping a mapami založenými na OpenStreetMap.

Distribuované dotazování

Dispečerská služba škáluje dotazování napříč více pracovními kontejnery, čímž udržuje velké sítě responzivní bez vynechaných intervalů.

Proč provozovat LibreNMS u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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