Implementujte LibreNMS jedním kliknutím.
Komunitou řízený systém monitorování sítě s automatickým zjišťováním a rozsáhlou podporou SNMP pro tisíce modelů zařízení.
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Co všechno můžete s produktem LibreNMS vytvořit
LibreNMS je plně vybavený systém pro monitorování sítě s licencí GPL, který automaticky objevuje celou vaši infrastrukturu přes SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP a ARP. Podporuje tisíce modelů zařízení od společností Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet a mnoha dalších ihned po vybalení, poskytuje vám grafy provozu na port, upozornění a mapování topologie bez licenčních poplatků za zařízení.
Vlastní hostování LibreNMS na vašem VPS udržuje citlivou telemetrii infrastruktury na hardwaru, který ovládáte, bez otisku agenta na monitorovaných zařízeních. Toto nasazení sdružuje LibreNMS s MariaDB, Redis a vyhrazeným kontejnerem dispečera polleru, takže dotazování a upozornění běží spolehlivě vedle webového uživatelského rozhraní.
Hlavní funkce LibreNMS
Automatická detekce SNMP
Automaticky objevujte zařízení a jejich rozhraní pomocí SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP a ARP bez ruční inventury.
Široká podpora zařízení
Dodáváno s podporou pro tisíce modelů síťových, serverových a IoT zařízení od společností Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet a mnoha dalších.
Upozorňování a oznámení
Definujte pravidla s šablonovými upozorněními a doručujte je prostřednictvím e-mailu, Slacku, Discordu, Microsoft Teams, PagerDuty, webhooků a více než 80 dalších přenosových kanálů.
Fakturace a šířka pásma
Sledujte provoz na jednotlivých portech s fakturačními reporty na základě 95. percentilu pro okruhy a zákaznická rozhraní, ideální pro poskytovatele internetových služeb (ISP) a poskytovatele řízených služeb.
API a integrace
Plné REST API a prvotřídní integrace s Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping a mapami založenými na OpenStreetMap.
Distribuované dotazování
Dispečerská služba škáluje dotazování napříč více pracovními kontejnery, čímž udržuje velké sítě responzivní bez vynechaných intervalů.
Proč provozovat LibreNMS u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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