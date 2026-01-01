Implementujte NoteDiscovery jedním kliknutím.
Samohostovaná znalostní báze v Markdownu s grafickým zobrazením, zpětnými odkazy a vestavěnou integrací AI prostřednictvím MCP.
Vyberte si VPS balíček pro NoteDiscovery
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem NoteDiscovery vytvořit
NoteDiscovery je lehká aplikace pro správu poznámek a znalostní bázi s vlastním hostováním, která ukládá veškerý obsah jako prosté markdown soubory na disk – bez databáze, bez externích služeb, bez závislosti na dodavateli. Editor podporuje živý náhled, matematiku v LaTeXu, diagramy Mermaid, bloky kódu se zvýrazněním syntaxe a automatické ukládání. Interaktivní grafické zobrazení vizualizuje propojení mezi poznámkami pomocí wikilinků a panel zpětných odkazů ukazuje, které poznámky odkazují na tu aktuální – pracovní postup propojeného myšlení, který činí nástroje jako Obsidian populární, je k dispozici zcela na vašem vlastním serveru.
Vestavěný server MCP (Model Context Protocol) umožňuje asistentům AI, jako jsou Claude a Cursor, přímo dotazovat a aktualizovat vaše poznámky, čímž se NoteDiscovery stává jednou z mála aplikací pro poznámky s vlastním hostováním s nativní integrací agentů AI ihned po vybalení.
Hlavní funkce NoteDiscovery
Zobrazení grafu a zpětné odkazy
Vizualizujte propojení mezi poznámkami jako interaktivní graf a zjistěte, které poznámky odkazují na tu aktuální — což usnadňuje navigaci v rostoucí znalostní bázi.
Integrovaný MCP server
Podpora protokolu Native Model Context umožňuje asistentům AI, jako jsou Claude a Cursor, číst a zapisovat vaše poznámky přímo, bez dalších pluginů nebo konfigurace.
Pokročilý markdown editor
Živý náhled, renderování matematiky v LaTeXu, diagramy Mermaid, zvýrazňování syntaxe pro více než 50 jazyků a úpravy s rozděleným panelem v jediném rozhraní založeném na prohlížeči.
Veřejné sdílení poznámek
Vygenerujte sdílitelnou URL adresu chráněnou tokenem s QR kódem pro jakoukoli poznámku, abyste mohli sdílet jednotlivé stránky, aniž byste odhalili celou znalostní bázi.
Podpora kreslení a médií
Vkládejte obrázky, zvuk, video a soubory PDF s náhledem přímo v textu a vytvářejte náčrty v aplikaci, uložené jako soubory PNG, vedle vašich markdownových poznámek.
Proč provozovat NoteDiscovery u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.