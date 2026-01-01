Implementujte FreshRSS jedním kliknutím.
Lehký samoobslužný agregátor RSS kanálů pro správu všech vašich oblíbených webových stránek a zpravodajských zdrojů na jednom místě.
Vyberte si VPS balíček pro FreshRSS
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem FreshRSS vytvořit
FreshRSS je bezplatný, samoobslužný agregátor RSS a Atom kanálů, který sdružuje všechny vaše informační zdroje do jednoho rychlého rozhraní pro čtení. Je postaven na PHP a vyžaduje minimální zdroje, podporuje víceuživatelské nasazení, rozsáhlé klávesové zkratky, pokročilé filtrování a načítání celého obsahu článků — takže nikdy nemusíte navštěvovat každý zdroj jednotlivě. Díky responzivnímu designu pro mobilní zařízení a kompatibilitě API s čtečkami třetích stran, jako jsou Reeder a NetNewsWire, je kompletní náhradou za ukončené služby, jako byl Google Reader.
Vlastní hosting FreshRSS na vašem VPS znamená aktualizace kanálů 24 hodin denně bez ohledu na vaše místní internetové připojení, úplné soukromí ohledně vašich čtenářských návyků a žádný algoritmus, který by rozhodoval o tom, co uvidíte. Vaše pečlivě spravovaná předplatná a historie čtení jsou uchovány v trvalém úložišti, v bezpečí i při aktualizacích kontejnerů.
Hlavní funkce FreshRSS
Víceuživatelská podpora
Vytvořte samostatné účty s individuálními předplatnými a čtenářskými preferencemi, díky čemuž jsou vhodné pro rodiny a týmy.
Pokročilé filtrování
Filtrujte články podle klíčových slov, autorů nebo vlastních pravidel a prohledávejte všechny kanály, abyste okamžitě našli jakýkoli obsah.
API třetích stran pro čtení
Kompatibilní s rozhraními API Fever a Google Reader, takže populární mobilní aplikace jako Reeder a Unread se mohou synchronizovat s vaší instancí.
Načítání celého článku
Načtěte kompletní obsah článku pro kanály, které publikují pouze souhrny, a udržujte vše čitelné v rámci jednoho rozhraní.
OPML Import a Export
Migrujte svá předplatná z jakékoli čtečky RSS pomocí standardních souborů OPML, bez nutnosti ručního opětovného zadávání.
Proč provozovat FreshRSS u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
Objevte další aplikace k implementaci
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