Nasaďte LibreDesk s instalací na jedno kliknutí.
Vícekanálová platforma zákaznické podpory s otevřeným zdrojovým kódem se systémem tiketů, živým chatem, e-mailovými schránkami a správou SLA.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem LibreDesk vytvořit
LibreDesk je open-source platforma pro zákaznickou podporu, která sjednocuje konverzace z e-mailu, živého chatu a dalších kanálů do jednoho týmového pracovního prostoru. Navržena pro týmy podpory jakékoli velikosti, pokrývá celý životní cyklus podpory — od prvního kontaktu až po vyřešení — s nástroji pro přidělování, prioritizaci, sledování SLA, předpřipravené odpovědi a průzkumy spokojenosti zákazníků.
Vlastní hosting LibreDesku dává vašemu týmu plné vlastnictví historie konverzací a zákaznických dat, bez poplatků za agenta nebo za tiket. Kontrolujete infrastrukturu, integrace a zásady uchovávání dat, připojujete své e-mailové schránky a chatovací widgety přímo, aniž byste data směrovali přes platformu SaaS třetí strany.
Hlavní funkce LibreDesk
Omnikanálové schránky
Spravujte e-mail, živý chat a konverzace založené na API z jednotné schránky, aby agenti nikdy nemuseli přepínat mezi záložkami a odpovídat.
Řízení SLA
Definujte cíle pro dobu odezvy a řešení pro každou schránku a dostávejte automatická upozornění před vypršením termínů.
Pravidla automatizace
Spusťte automatické přiřazování, označování, změny priorit a odpovědi na základě podmínek konverzace a dostupnosti agentů.
Předpřipravené odpovědi
Ukládejte a vyhledávejte opakovaně použitelné šablony odpovědí, aby agenti mohli konzistentně odpovídat na běžné otázky během několika sekund.
Průzkumy CSAT
Odesílejte automaticky průzkumy spokojenosti po vyřešení a sledujte skóre podle agenta, týmu a schránky v průběhu času.
Proč provozovat LibreDesk u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.