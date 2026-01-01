Nasaďte DOMjudge pomocí instalace jedním kliknutím.
Open-source automatizovaný hodnoticí systém pro programovací soutěže ve stylu ICPC, s funkcemi pro odevzdávání řešení, výsledkové tabule a správu týmů.
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Co všechno můžete s produktem DOMjudge vytvořit
DOMjudge je vyzrálý open-source automatizovaný hodnotící systém pro pořádání programovacích soutěží ve stylu ICPC. Pohání regionální a světová finále soutěží ICPC, univerzitní programovací kurzy a online soutěže, poskytuje webové rozhraní pro soutěžící k odesílání řešení a pro porotce a administrátory k správě problémů, jazyků, týmů a živých výsledkových tabulí.
Vlastní hostování DOMjudge na vašem vlastním VPS udržuje každé odevzdání, testovací případ a výsledek hodnocení na infrastruktuře, kterou kontrolujete, bez poplatků za soutěžící a bez omezení nahrávání uložených hostovanou službou. Server je plně funkční sám o sobě pro konfiguraci soutěží, problémů a týmů, zatímco hodnocení kompilovaných jazyků provádějí samostatní sandboxed judgehost pracovníci, které můžete připojit později.
Hlavní funkce DOMjudge
Hodnocení ve stylu ICPC
Implementuje pravidla používaná Mezinárodní vysokoškolskou programovací soutěží ICPC, včetně penalizačního času, zmrazení výsledkové tabulky a kategorií verdiktů, jako jsou Špatná odpověď, Časový limit a Chyba při spuštění.
Živé výsledkové tabule
Veřejné a porotní výsledkové tabule se aktualizují v reálném čase, jakmile dorazí příspěvky, s konfigurovatelným zmrazením ke konci soutěže pro dramatické vyvrcholení.
Správa týmů a soutěží
Administrační webové rozhraní pro správu soutěží, týmů, uživatelů, příslušností, úloh, jazyků a objasnění napříč několika paralelními událostmi.
Izolované judgehosty
Samostatně nasaditelní pracovníci judgehost kompilují a spouštějí odevzdané úlohy v izolovaných sandboxech založených na cgroup s přísnými limity CPU, paměti a disku.
REST API a CLP
Dokumentované REST API a integrace se specifikací Contest API vám umožňuje připojit externí výsledkové tabule, nástroje pro řešení a ekosystém nástrojů ICPC.
Vícejazyčná podpora
Dodává se s podporou hodnocení pro C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go a mnoho dalších jazyků, s plnou konfigurací kompilace a spuštění pro každý jazyk.
Proč provozovat DOMjudge u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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