Implementujte Outline jednoklikovou instalací.
Moderní open-source znalostní báze a wiki se spoluprací v reálném čase, výkonným vyhledáváním a intuitivními úpravami v Markdownu pro týmy.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Outline vytvořit
Outline je rychlá, kolaborativní znalostní báze navržená pro týmy, které si cení jak krásného designu, tak plynulých úprav v reálném čase. Postavený na Markdown editoru s příkazy s lomítkem, vnořenými hierarchiemi dokumentů a organizací založenou na kolekcích, poskytuje inženýrským, produktovým a provozním týmům strukturovaný pracovní prostor pro dokumentaci, který je funkční i vizuálně přitažlivý. Historie verzí, detailní oprávnění a podpora více poskytovatelů SSO ji činí vhodnou pro organizace jakékoli velikosti.
Vlastní hostování Outline na vašem VPS znamená, že nejste omezeni poplatky za uživatele – získáte neomezený počet členů týmu za fixní náklady na infrastrukturu. Vaše dokumentace a duševní vlastnictví zůstávají pod vaší kontrolou bez přístupu k datům třetích stran, zatímco PostgreSQL a Redis běží lokálně pro optimální výkon bez závislostí na externích službách.
Hlavní funkce Outline
Spolupráce v reálném čase
Více členů týmu může současně upravovat stejný dokument s vloženými komentáři a návrhy, což zjednodušuje dokumentační sprinty a cykly revizí.
Výkonné fulltextové vyhledávání
Okamžité vyhledávání napříč všemi dokumenty a kolekcemi, s výsledky seřazenými podle relevance, takže se správné informace objeví během sekund namísto minut procházení.
Flexibilní autentizace
Integruje se s Google, Slack, Azure AD, GitHub a vlastními poskytovateli OIDC, což týmům umožňuje přihlásit se s existujícími přihlašovacími údaji, aniž by musely spravovat samostatné účty.
Historie verzí
Každá změna dokumentu je sledována s prohlížením rozdílů a úplnou obnovou, což týmům poskytuje záchrannou síť pro náhodné úpravy a auditní záznam pro dodržování předpisů.
Organizace sbírky
Organizujte dokumenty do vnořených hierarchií a kolekcí s podrobnými ovládacími prvky pro veřejné, týmové nebo soukromé sdílení, které se hodí pro jakoukoli týmovou strukturu.
Proč provozovat Outline u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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