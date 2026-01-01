Instalace Linkwarden jedním kliknutím.
Správce záložek pro spolupráci, který archivuje kompletní snímky webových stránek, aby uložené odkazy nikdy nebyly mrtvé.
Vyberte si VPS balíček pro Linkwarden
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Linkwarden vytvořit
Linkwarden je správce záložek s vlastním hostováním, který řeší ztrátu odkazů automatickým archivováním snímků celých stránek — včetně obrázků a formátování — v okamžiku, kdy uložíte odkaz. Vaše záložky zůstanou čitelné i po letech bez ohledu na to, co se stane s původní URL adresou. Kolekce, štítky, zvýraznění a poznámky vám umožňují budovat strukturované znalostní báze namísto plochých seznamů odkazů.
Vlastní hostování Linkwardenu vám poskytuje neomezené archivování omezené pouze vaším úložištěm VPS, úplné soukromí ohledně vašich zvyklostí prohlížení a žádné riziko ztráty let spravovaných záložek kvůli vypnutí cloudové služby nebo změně jejího cenového modelu.
Hlavní funkce Linkwarden
Celostránková archivace
Automaticky zachytává kompletní snímky stránek s obrázky, aby uložený obsah zůstal zachován, i když původní weby přestanou být dostupné.
Kolekce a Štítky
Uspořádejte záložky do pojmenovaných kolekcí s vlastními štítky a poznámkami pro strukturované, prohledávatelné znalostní báze.
Víceuživatelská spolupráce
Sdílejte kolekce se spoluhráči a spravujte přístup s oprávněními pro jednotlivé uživatele pro týmový výzkum a sdílení znalostí.
Fulltextové vyhledávání
Prohledávejte archivovaný obsah stránek, titulky, popisy a anotace, abyste okamžitě našli cokoli ve své sbírce.
Rozšíření prohlížeče
Ukládejte stránky přímo z Chromu nebo Firefoxu jedním kliknutím a rozšíření zachytí obsah, než zmizí.
Proč provozovat Linkwarden u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
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