Implementujte Euro-Office DocumentServer jedním kliknutím.
Kancelářský balík provozovaný na vlastním serveru, který zajišťuje evropskou digitální suverenitu a umožňuje společnou editaci dokumentů, tabulek a prezentací přímo v prohlížeči.
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Co všechno můžete s produktem Euro-Office DocumentServer vytvořit
Euro-Office DocumentServer je open-source online kancelářský balík, který přináší možnost společných úprav souborů DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP a PDF přímo ve vašem prohlížeči, a to na vaší vlastní infrastruktuře. Je založen na kódu ONLYOFFICE DocumentServer (licence AGPL) a upraven pro potřeby evropské digitální suverenity. Slouží jako snadno integrovatelné řešení pro společnou editaci v platformách typu Nextcloud a ownCloud.
Díky vlastnímu hostování Euro-Office DocumentServer zůstávají všechny dokumenty, editační relace i volání integrací uvnitř vašeho VPS – obsah se nedostane do žádného cloudu třetí strany. Zabezpečení API zajišťuje výchozí ověřování pomocí JWT tokenů. Součástí balíčku je i předkonfigurované prostředí PostgreSQL, RabbitMQ a Redis, takže server je připraven pro ostrý provoz ihned po nasazení.
Hlavní funkce Euro-Office DocumentServer
Suverenita v základu
Evropský fork s licencí AGPL zaměřený na digitální suverenitu – každý dokument, záznam i řádek databáze zůstává na infrastruktuře, kterou máte plně pod kontrolou.
Společná editace v reálném čase
Stejný dokument, tabulku nebo prezentaci může současně upravovat více uživatelů. K dispozici jsou živé kurzory, komentáře a sledování změn.
Kompatibilita s MS Office
Otevírá a ukládá soubory DOCX, XLSX a PPTX při zachování věrného formátování. Samozřejmostí je nativní podpora formátů ODT, ODS a ODP.
Zabezpečení API pomocí JWT
Ověřování pomocí JSON Web Token chrání každé volání API, takže k editačnímu serveru se mohou připojit pouze autorizované integrace a klienti.
Integrace s Nextcloud
Snadno integrovatelný backend pro společnou editaci dokumentů v platformách Nextcloud, ownCloud a dalších, které již podporují konektory ONLYOFFICE.
Úprava PDF a formulářů
Upravujte soubory PDF a vytvářejte vyplnitelné PDF formuláře přímo v prohlížeči, bez potřeby dalšího softwaru nebo doplňků.
Proč provozovat Euro-Office DocumentServer u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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