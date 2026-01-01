Sleva až 69 % na Euro-Office DocumentServer

Implementujte Euro-Office DocumentServer jedním kliknutím.

Kancelářský balík provozovaný na vlastním serveru, který zajišťuje evropskou digitální suverenitu a umožňuje společnou editaci dokumentů, tabulek a prezentací přímo v prohlížeči.

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Automatické týdenní zálohy zdarma
VPS spravovaný pomocí AI
278,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Implementujte Euro-Office DocumentServer jedním kliknutím.

Vyberte si VPS balíček pro Euro-Office DocumentServer

69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Euro-Office DocumentServer vytvořit

Euro-Office DocumentServer je open-source online kancelářský balík, který přináší možnost společných úprav souborů DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP a PDF přímo ve vašem prohlížeči, a to na vaší vlastní infrastruktuře. Je založen na kódu ONLYOFFICE DocumentServer (licence AGPL) a upraven pro potřeby evropské digitální suverenity. Slouží jako snadno integrovatelné řešení pro společnou editaci v platformách typu Nextcloud a ownCloud.

Díky vlastnímu hostování Euro-Office DocumentServer zůstávají všechny dokumenty, editační relace i volání integrací uvnitř vašeho VPS – obsah se nedostane do žádného cloudu třetí strany. Zabezpečení API zajišťuje výchozí ověřování pomocí JWT tokenů. Součástí balíčku je i předkonfigurované prostředí PostgreSQL, RabbitMQ a Redis, takže server je připraven pro ostrý provoz ihned po nasazení.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Euro-Office DocumentServer

Suverenita v základu

Evropský fork s licencí AGPL zaměřený na digitální suverenitu – každý dokument, záznam i řádek databáze zůstává na infrastruktuře, kterou máte plně pod kontrolou.

Společná editace v reálném čase

Stejný dokument, tabulku nebo prezentaci může současně upravovat více uživatelů. K dispozici jsou živé kurzory, komentáře a sledování změn.

Kompatibilita s MS Office

Otevírá a ukládá soubory DOCX, XLSX a PPTX při zachování věrného formátování. Samozřejmostí je nativní podpora formátů ODT, ODS a ODP.

Zabezpečení API pomocí JWT

Ověřování pomocí JSON Web Token chrání každé volání API, takže k editačnímu serveru se mohou připojit pouze autorizované integrace a klienti.

Integrace s Nextcloud

Snadno integrovatelný backend pro společnou editaci dokumentů v platformách Nextcloud, ownCloud a dalších, které již podporují konektory ONLYOFFICE.

Úprava PDF a formulářů

Upravujte soubory PDF a vytvářejte vyplnitelné PDF formuláře přímo v prohlížeči, bez potřeby dalšího softwaru nebo doplňků.

Proč provozovat Euro-Office DocumentServer u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Gad Iradufasha
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