Implementujte Kong jedním kliknutím.
Vysokovýkonná open-source API brána pro správu, zabezpečení a škálování mikroslužeb a API.
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Co všechno můžete s produktem Kong vytvořit
Kong je celosvětově nejrozšířenější open-source API brána, postavená na OpenResty (Nginx + LuaJIT) pro latenci v řádu submilisekund ve velkém měřítku. Stojí před vašimi službami a zajišťuje autentizaci, omezování rychlosti, směrování provozu a pozorovatelnost prostřednictvím bohatého ekosystému více než 50 pluginů — bez nutnosti měnit kód vaší aplikace.
Spuštění Kongu na vašem vlastním VPS vám dává plnou kontrolu nad provozem API, konfigurací pluginů a citlivými přihlašovacími údaji bez cen založených na využití, které nabízejí spravované služby API brány. Toto nasazení zahrnuje PostgreSQL pro uchování konfigurace Kongu a je připraveno pro správu API v produkčním prostředí od okamžiku spuštění.
Hlavní funkce Kong
Centralizované ověřování
Vynucujte OAuth 2.0, JWT, klíče API a autentizaci HMAC napříč všemi službami z jednoho kontrolního bodu.
Omezení rychlosti
Chraňte upstreamové služby před návaly provozu nastavením limitů rychlosti požadavků na úrovni jednotlivých spotřebitelů nebo globálně bez změn kódu.
Ekosystém pluginů
Rozšiřte Kong o více než 50 oficiálních pluginů pro logování, kešování, transformace a integrace třetích stran.
Administrátorské GUI
Spravujte trasy, služby, spotřebitele a pluginy prostřednictvím vestavěného webového rozhraní Kong Manager na portu 8002.
Víceprotokolová podpora
Směrujte provoz HTTP, HTTPS, gRPC, WebSocket a TCP přes jedinou bránu s vyrovnáváním zátěže s ohledem na protokol.
Proč provozovat Kong u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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