Nasaďte DeepWiki Open instalací na jedno kliknutí.
Open-source generátor wiki s umělou inteligencí, který promění jakékoli úložiště GitHub, GitLab nebo Bitbucket v interaktivní dokumentační web.
Vyberte si VPS balíček pro DeepWiki Open
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem DeepWiki Open vytvořit
DeepWiki Open je implementace původního konceptu DeepWiki s vlastním hostingem, která automaticky transformuje veřejná nebo soukromá úložiště kódu do krásně uspořádaných, navigovatelných wiki. Analyzuje vaši kódovou základnu, generuje komplexní vysvětlení architektury a modulů a vykresluje interaktivní diagramy, které ukazují, jak se komponenty propojují – čímž týmům ušetří hodiny manuální dokumentační práce.
Vlastní hosting DeepWiki Open udržuje proprietární zdrojový kód, vnoření a generovanou dokumentaci na infrastruktuře, kterou kontrolujete. Poskytnete si vlastní klíče poskytovatele LLM pro Google Gemini, OpenAI nebo OpenRouter, takže platíte pouze za inferenci, kterou používáte, a vyhnete se odesílání soukromých úložišť přes SaaS třetí strany.
Hlavní funkce DeepWiki Open
Automatické generování wiki
Namiřte jej na jakékoli úložiště GitHub, GitLab nebo Bitbucket a získejte strukturovanou, vícestránkovou wiki, aniž byste ručně napsali jediný řádek dokumentace.
Vizuální diagramy architektury
Diagramy Mermaid jsou generovány spolu s textem pro vizualizaci toku dat, vztahů modulů a cest volání, aby čtenáři mohli rychleji pochopit kódovou základnu.
Přineste si svůj LLM
Připojte modely Google Gemini, OpenAI, OpenRouter nebo lokální modely Ollama, abyste měli kontrolu nad kvalitou modelu i nad cenou za token.
Podpora soukromých repozitářů
Autentizujte se pomocí osobních přístupových tokenů, abyste mohli analyzovat privátní repozitáře na infrastruktuře, kterou vlastníte, a udrželi tak proprietární kód mimo služby třetích stran.
Integrovaná funkce Ask
Dotazujte se na indexované úložiště v přirozeném jazyce s generováním s rozšířeným vyhledáváním, které opírá odpovědi o skutečný zdrojový kód, nikoli o halucinované odhady.
Volitelné řízení přístupu
Povolit požadavek na autorizační kód pro omezení přístupu k generátoru wiki při spuštění na veřejně dostupné doméně.
Proč provozovat DeepWiki Open u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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