Nasaďte Bluesky PDS instalací na jedno kliknutí.
Server osobních dat s vlastním hostingem pro síť Bluesky, který vám dává plné vlastnictví vaší sociální identity a obsahu.
Vyberte si VPS balíček pro Bluesky PDS
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Bluesky PDS vytvořit
Bluesky PDS (Personal Data Server) je základní komponentou pro účast v sociální síti Bluesky podle vašich vlastních podmínek. Postavený na protokolu AT, ukládá váš sociální graf, příspěvky a média, spravuje vaši decentralizovanou identitu (DID) a synchronizuje se s širší sítí Bluesky — to vše bez závislosti na jediné společnosti nebo platformě.
Provozování vlastního PDS znamená, že váš obsah a vztahy s následovníky jsou přenosné: pokud někdy změníte poskytovatele hostingu, vaše data se přesunou s vámi. Toto nasazení zahrnuje trvalé úložiště, správcovský nástroj pdsadmin a plnou integraci se službami Bluesky relay a app view, takže můžete okamžitě po nastavení používat libovolného klienta kompatibilního s Bluesky.
Hlavní funkce Bluesky PDS
Úplné vlastnictví dat
Vaše příspěvky, lajky a sociální graf jsou uloženy na vašem vlastním serveru pod protokolem AT, díky čemuž jsou plně přenosné a nezávislé na jakékoli jediné platformě.
Decentralizovaná identita
PDS spravuje váš DID (Decentralizovaný identifikátor), čímž vám poskytuje trvalou, suverénní identitu, kterou nelze zrušit službou třetí strany.
Vlastní doménové názvy
Provozujte své uživatelské jméno Bluesky na vlastní doméně, čímž posílíte svou identitu a vaše přítomnost bude nezaměnitelně vaše.
Plná síťová kompatibilita
Automaticky se synchronizuje s relé Bluesky, takže se váš obsah zobrazuje v globálním kanálu a je dostupný z jakéhokoli klienta nebo aplikace Bluesky.
Vestavěné správcovské nástroje
Přibalený nástroj pdsadmin umožňuje spravovat účty, rotovat klíče a provádět úlohy správy serveru přímo z příkazového řádku.
Proč provozovat Bluesky PDS u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.