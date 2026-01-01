Implementujte Beszel jedním kliknutím.
Lehká platforma pro monitorování serverů se statistikami kontejnerů Docker, historickými daty a konfigurovatelnými upozorněními pro vaši infrastrukturu.
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Co všechno můžete s produktem Beszel vytvořit
Beszel je odlehčená platforma pro monitorování serverů, která poskytuje komplexní přehled o systému — CPU, paměť, disk, síť, teplota, GPU, stav disku S.M.A.R.T. a statistiky Docker a Podman pro jednotlivé kontejnery — bez režie zdrojů plnohodnotných observability stacků, jako jsou Prometheus a Grafana. Postavená na PocketBase s backendem v Go, používá architekturu s centrem a agenty: centrum hostuje webové rozhraní a ukládá historická data, zatímco odlehčení agenti běží na každém monitorovaném serveru a shromažďují metriky.
Vlastní hostování Beszelu vám poskytuje monitorovací centrum, které je nezávislé na serverech, jež monitoruje, takže problémy s infrastrukturou jsou viditelné i v případě, že jsou jednotlivé systémy pod zatížením. Konfigurovatelná upozornění vás upozorní, když jsou překročeny prahové hodnoty CPU, paměti, disku, šířky pásma nebo teploty, a automatické zálohy na lokální disk nebo úložiště kompatibilní s S3 chrání vaše historická data o výkonu.
Hlavní funkce Beszel
Metriky kontejnerů Docker
Sledujte využití CPU, paměti a sítě na kontejner spolu s metrikami hostitelského systému, což vám poskytne jednotný pohled na hostitele i jeho kontejnerizované úlohy.
Architektura hub-a-agent
Jeden centrální uzel shromažďuje data z neomezeného počtu agentů běžících na vzdálených serverech, což usnadňuje monitorování celé vaší flotily z jednoho ovládacího panelu.
Nastavitelné upozorňování
Nastavte prahové hodnoty pro jakoukoli sledovanou metriku – zatížení procesoru, využití disku, teplotu, šířku pásma – a dostávejte oznámení dříve než problémy ovlivní uživatele.
Uchovávání historických dat
Historie výkonu je uložena v databázi hubu, což umožňuje dlouhodobou analýzu trendů a plánování kapacity nad rámec toho, co dokážou zobrazit samotné dashboardy v reálném čase.
Monitorování GPU a S.M.A.R.T.
Sledujte využití GPU Nvidia, AMD a Intel společně s údaji o stavu disku S.M.A.R.T., abyste zachytili degradaci hardwaru dříve, než dojde k selhání.
Proč provozovat Beszel u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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