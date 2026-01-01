Implementujte Habitica jedním kliknutím.
Gamifikovaná aplikace pro produktivitu, která přeměňuje návyky, denní úkoly a úkoly na RPG dobrodružství s postupem postavy a sociálními úkoly.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Habitica vytvořit
Habitica přeměňuje produktivitu v hru na hrdiny, kde plnění úkolů z reálného světa zvyšuje úroveň vaší postavy, vydělává zlato a odemyká vybavení. Vytvořte si návyky pro sledování opakujících se chování, denní úkoly pro úkoly, které se resetují každý den, a jednorázové úkoly pro jednorázové cíle — zmeškání kteréhokoli z nich stojí vašeho avatara zdraví, čímž se vytváří skutečná zodpovědnost prostřednictvím herních mechanismů.
Sociální funkce vám umožňují připojit se k cechům, účastnit se výzev a spouštět skupinové úkoly, kde týmy porážejí monstra společným plněním úkolů. Vlastní hosting na vašem vlastním VPS udržuje všechna data o návycích, postup postavy a sociální historii pod vaší kontrolou, aniž byste se spoléhali na veřejnou službu.
Hlavní funkce Habitica
RPG správa úkolů
Získávejte zkušenosti, zlato a vybavení plněním skutečných úkolů – zvyšte úroveň své postavy stejným způsobem, jakým zlepšujete své návyky.
Zvyky a denní úkoly
Sledujte opakovatelné chování pomocí návyků a nastavte si denní úkoly, které se každý den resetují, s penalizací zdraví za nesplněné úkoly.
Skupinové úkoly
Spojte se s přáteli nebo kolegy a porazte společně monstra – každý splněný úkol způsobí poškození, díky čemuž je skupinová zodpovědnost skutečně zábavná.
Třídní systém
Odemkněte třídy Válečníka, Mága, Tuláka nebo Léčitele na úrovni 10, každá s jedinečnými schopnostmi, které doplňují různé styly produktivity.
Přizpůsobené odměny
Vytvořte si osobní motivaci spojenou s dokončením úkolů – použijte získané zlato k odemknutí skutečných odměn, které si definujete sami.
Proč provozovat Habitica u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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