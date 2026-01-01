Nasaďte Trip instalaci jedním kliknutím.
Minimalistický sledovač map a plánovač výletů s vlastním hostováním pro organizaci bodů zájmu a vícedenních itinerářů.
Vyberte si VPS balíček pro Trip
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Trip vytvořit
Trip je samoobslužný minimalistický sledovač map a plánovač cest, který vám umožňuje shromažďovat body zájmu na interaktivních mapách a přeměnit je na strukturované vícedenní itineráře. Je postaven na čistém rozhraní bez rušivých elementů a zaměřuje se na dvě činnosti, které cestovatelé skutečně opakují: označování míst, která stojí za návštěvu, a jejich skládání do cest s daty, poznámkami a přílohami.
Provozování Tripu na vašem vlastním VPS udržuje každý bod zájmu (POI), itinerář a odkaz na cestovního společníka uvnitř infrastruktury, kterou ovládáte. Neexistuje žádná telemetrie, žádná reklama a žádný cloud třetích stran — vaše destinace a cestovní plány nikdy neopustí váš server, zatímco integrace OIDC vám umožňuje připojit Trip k existujícímu nastavení jednotného přihlášení, když si to přejete.
Hlavní funkce Trip
Interaktivní POI mapy
Umísťujte, kategorizujte a filtrujte body zájmu na přizpůsobitelných mapových dlaždicích postavených na Leafletu pro rychlé a mobilní prozkoumávání.
Vícedenní itineráře
Seskupte body zájmu do denních plánů cesty s poznámkami, náklady a přílohami, aby byl celý plán na jednom místě.
Cestovní spolupráce
Sdílejte cesty se spolucestujícími, aby všichni viděli stejný itinerář a aktualizace bez složitého spravování chatových vláken nebo tabulek.
OIDC jednotné přihlášení
Volitelné přihlášení pomocí OpenID Connect vám umožňuje znovu použít svého stávajícího poskytovatele identity namísto správy samostatného účtu Trip.
Soukromí v základu
Žádná telemetrie, sledování ani reklamy – každé místo, fotografie a cesta zůstává na vašem VPS pod vaší přímou kontrolou.
Lehký SQLite
Jediný kontejner s podporou SQLite a jedním svazkem úložiště, díky čemuž je zálohování a migrace pouhou kopií souborů.
Proč provozovat Trip u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.