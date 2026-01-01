Implementujte DuckDNS: instalace na jedno kliknutí.
Bezplatný dynamický DNS klient, který automaticky udržuje vaši doménu nasměrovanou na vaši aktuální IP adresu bez statické IP adresy.
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Co všechno můžete s produktem DuckDNS vytvořit
Duck DNS je bezplatná služba dynamického DNS, které důvěřují miliony uživatelů domácích laboratoří a self-hosterů pro udržení spolehlivého přístupu k serverům a zařízením za domácími internetovými připojeními. Většina poskytovatelů internetových služeb (ISP) přiděluje měnící se IP adresy, ale Duck DNS to řeší neustálým monitorováním vaší veřejné IP adresy a aktualizací vámi zvolené subdomény v okamžiku, kdy se změní – a to vše zdarma.
Tato šablona spouští oficiální klientský kontejner Duck DNS v režimu hostitelské sítě, což mu poskytuje přesnou viditelnost IP adres. Konfigurace přetrvává i po restartu, takže vaše nastavení subdomény a tokenu se nikdy neztratí. Ať už potřebujete stabilní přístup k domácímu serveru, projektu Raspberry Pi nebo self-hostované aplikaci VPS, Duck DNS eliminuje potřebu platit za statickou IP adresu nebo komerční službu DDNS.
Hlavní funkce DuckDNS
Automatické aktualizace IP adres
Detekuje, když se změní vaše veřejná IP adresa, a okamžitě aktualizuje vaši Duck DNS subdoménu, čímž zajistí nepřerušovaný přístup.
Podpora IPv4 a IPv6
Funguje s oběma rodinami adres, takže vaše subdoména zůstane aktuální bez ohledu na přiřazení verze IP adresy vaším poskytovatelem internetu.
Více subdomén
Spravuje několik subdomén Duck DNS v jednom kontejneru poskytnutím seznamu názvů subdomén oddělených čárkami.
Nepřetržitý provoz VPS
Provoz na VPS zaručuje, že aktualizace probíhají podle plánu 24 hodin denně, i když se domácí síťové zařízení restartuje nebo ztratí napájení.
Trvalá konfigurace
Ukládá váš token a nastavení subdomény ve vyhrazeném svazku, aby se klient správně obnovil po restartu kontejneru.
Proč provozovat DuckDNS u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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