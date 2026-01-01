Implementujte Fusion RSS pomocí instalace na jedno kliknutí.
Nenáročná čtečka RSS s vlastním hostingem, čistým webovým uživatelským rozhraním, klávesovými zkratkami a podporou Fever API.
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Co všechno můžete s produktem Fusion RSS vytvořit
Fusion je minimalistická open-source čtečka RSS napsaná v jazyce Go, která se zaměřuje na rychlý pracovní postup čtení bez rušivých vlivů. Analyzuje kanály RSS a Atom, automaticky objevuje kanály z URL adres webových stránek a organizuje odběry do skupin, přičemž sleduje stav nepřečtených položek, záložky a fulltextové vyhledávání napříč vaší knihovnou.
Vlastní hostování Fusion na vašem VPS udržuje váš seznam odběrů a historii čtení mimo služby třetích stran a jeho kompatibilita s Fever API umožňuje nativním mobilním klientům jako Reeder, Unread a FeedMe synchronizovat se s vaší vlastní instancí namísto cloudového agregátoru.
Hlavní funkce Fusion RSS
Podpora Fever API
Synchronizujte články do nativních klientů pro iOS, Android a stolní počítače, jako jsou Reeder, Unread a FeedMe, prostřednictvím vestavěného API kompatibilního s Fever.
Čtečka ovládaná klávesnicí
Zkratky ve stylu Google Readeru umožňují třídit stovky článků za relaci, aniž byste opustili svou klávesnici.
Automatické zjišťování kanálů
Vložte jakoukoli URL webové stránky a Fusion automaticky vyhledá RSS nebo Atom kanál, s organizací do skupin pro přehledné seznamy odběrů.
Responzivní PWA
Instalovatelná progresivní webová aplikace poskytuje čtenářský zážitek s nativním dojmem na telefonech, tabletech a stolních prohlížečích.
OIDC jednotné přihlášení
Volitelná integrace OpenID Connect umožňuje ověřování vůči Keycloak, Authelia nebo jakémukoli kompatibilnímu poskytovateli identit.
Bez balastu AI
Záměrně vynechává funkce AI shrnutí a doporučení, aby čtenář zůstal soustředěný a obsah byl nenáročný a předvídatelný.
Proč provozovat Fusion RSS u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
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