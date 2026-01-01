Nainstalujte WireGuard Easy jedním kliknutím.
Webová správa WireGuard VPN s generováním klientů, QR kódy a statistikami provozu v reálném čase.
Vyberte si VPS balíček pro WireGuard Easy
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem WireGuard Easy vytvořit
WireGuard Easy je webové rozhraní s vlastním hostováním, které usnadňuje nasazení a správu WireGuard VPN serveru pro jakoukoli úroveň dovedností. Poskytuje ovládací panel pro vytváření klientských konfigurací, generování QR kódů pro mobilní nastavení a monitorování statistik provozu v reálném čase, aniž byste se museli dotýkat rozhraní WireGuard CLI.
Vlastní hostování WireGuard Easy na VPS vám poskytuje soukromý VPN server pod vaší plnou kontrolou. Moderní kryptografie WireGuardu a lehký modul jádra poskytují výrazně rychlejší a efektivnější tunely než OpenVPN nebo IPSec a webové rozhraní (UI) umožňuje okamžité přidávání, zakazování nebo odebírání klientů bez restartování serveru.
Hlavní funkce WireGuard Easy
Webová správa
Přidávat, povolovat, zakazovat a mazat klienty VPN z rozhraní prohlížeče bez použití příkazového řádku WireGuard.
Nastavení QR kódu
Vygenerujte QR kódy pro každou klientskou konfiguraci, které naskenujete mobilní aplikací WireGuard pro okamžité nastavení připojení.
Statistiky živé návštěvnosti
Sledujte využití šířky pásma jednotlivých klientů a časová razítka posledního připojení z ovládacího panelu ke sledování aktivity VPN.
Rychlé WireGuard tunely
Moderní kryptografie WireGuardu a implementace na úrovni jádra poskytuje rychlejší a efektivnější VPN tunely než OpenVPN.
Export konfigurace klienta
Stáhněte si konfigurační soubory klienta pro jakékoli zařízení, které podporuje WireGuard, včetně stolních počítačů, mobilních zařízení a klientů pro routery.
Proč provozovat WireGuard Easy u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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