Implementujte Waline s instalací jedním kliknutím.
Lehký open-source systém komentářů s ochranou proti spamu, moderováním a bohatou podporou oznámení.
Vyberte si VPS balíček pro Waline
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Waline vytvořit
Waline je open-source systém komentářů s vlastním hostováním, navržený pro statické webové stránky, blogy a dokumentační weby. Poskytuje plnohodnotné prostředí pro komentování, včetně vnořených odpovědí, reakcí pomocí emoji, počtu návštěvníků a statistik zobrazení článků, to vše bez spoléhání na služby třetích stran, které sledují vaše uživatele.
Vlastní hostování Waline na vašem vlastním VPS vám dává úplnou kontrolu nad daty komentářů, pracovními postupy moderování a nastavením oznámení. Toto nasazení používá SQLite pro lokální úložiště s nulovou konfigurací, takže není třeba spravovat samostatnou databázi. Waline se integruje s jakýmkoli frontendem prostřednictvím JavaScriptového widgetu a standardně podporuje formátování Markdown v komentářích.
Hlavní funkce Waline
Ochrana proti spamu
Vestavěná integrace Akismet a omezování rychlosti podle IP adresy zabraňují spamovým komentářům, aniž by vyžadovaly ruční kontrolu každého příspěvku.
E-mailová oznámení
Automatická e-mailová upozornění upozorňují komentující na odpovědi a vlastníky stránek na nové příspěvky, udržují konverzace aktivní bez ručního monitorování.
Analytika návštěvníků
Sledujte počty zobrazení stránek a statistiky unikátních návštěvníků u každého článku přímo z widgetu Waline, bez nutnosti další analytické služby.
Přehled moderování
Webové administrační rozhraní vám umožňuje schvalovat, upravovat a mazat komentáře a spravovat účty komentujících z jednoho rozhraní.
Podpora Markdown
Komentující mohou formátovat odpovědi pomocí syntaxe Markdown a vkládat reakce emoji, díky čemuž jsou diskuze bohatší a snadněji čitelné.
Proč provozovat Waline u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
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