Nasaďte Directus jedním kliknutím.
Open-source headless CMS, který pracuje s jakoukoli databází SQL a automaticky generuje REST a GraphQL API.
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Co všechno můžete s produktem Directus vytvořit
Directus je flexibilní, open-source bezhlavý CMS, který běží na jakékoli SQL databázi a okamžitě poskytuje dynamické REST a GraphQL API spolu s intuitivním administračním rozhraním. Na rozdíl od CMS platforem, které vnucují rigidní struktury obsahu, vám Directus umožňuje modelovat data přesně tak, jak je vaše aplikace potřebuje – a poté automaticky generuje kompletní API, bez nutnosti psaní kódu.
Vlastní hostování Directus na vašem vlastním VPS udržuje váš obsah, mediální soubory a uživatelská data zcela pod vaší kontrolou. Vyhnete se cenám za uživatele, omezením rychlosti API a riziku závislosti na dodavateli, zatímco získáte flexibilitu pro rozšíření platformy pomocí vlastních rozšíření, webhooků a integrací přizpůsobených vašemu pracovnímu postupu.
Hlavní funkce Directus
Automaticky generované API
Každý datový model, který vytvoříte, okamžitě vytváří koncové body REST a GraphQL, čímž eliminuje ruční práci při vývoji API.
Intuitivní administrátorské rozhraní
Netekničtí uživatelé mohou spravovat obsah, média a strukturovaná data prostřednictvím uhlazeného rozhraní, aniž by se dotkli kódu.
Oprávnění na základě rolí
Definujte podrobná přístupová pravidla pro každou roli, kolekci a pole, abyste přesně kontrolovali, kdo může číst nebo zapisovat jaká data.
Předplatná v reálném čase
Předplatná založená na protokolu WebSocket umožňují klientským aplikacím okamžitě reagovat na změny dat bez cyklického dotazování.
Rozšiřitelná architektura
Vlastní hooky, moduly a komponenty zobrazení vám umožňují přizpůsobit Directus jakémukoli pracovnímu postupu s obsahem nebo požadavku na integraci.
Proč provozovat Directus u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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