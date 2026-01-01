Nasaďte Indico s instalací jedním kliknutím.
Open-source systém pro správu konferencí a událostí, vyvinutý v CERNu pro akademické a vědecké komunity.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Indico vytvořit
Indico je na funkce bohatá platforma pro správu událostí vytvořená v CERNu — rodišti Webu — k koordinaci všeho od malých seminářů po globální vědecké konference s tisíci účastníky. Zpracovává odevzdávání abstraktů a recenzní řízení, vícesekční programy, tištěné sborníky, rezervace místností, registraci, platby a tisk odznaků v jediném integrovaném systému.
Vlastní hosting Indico na vašem VPS udržuje citlivá data účastníků, abstrakty a akademické příspěvky na infrastruktuře, kterou kontrolujete, vyhýbá se poplatkům za SaaS za událost pro velké konference a umožňuje vám přizpůsobit si témata, pluginy a ověřování tak, aby odpovídaly institucionálním požadavkům.
Hlavní funkce Indico
Správa konference
Plánujte vícedenní, vícestopé konference se strukturovanými časovými plány, předsedy sekcí a správou řečníků, vytvořené pro akademické akce.
Abstrakty a recenzní řízení
Sbírejte abstrakty, přiřaďte recenzenty, spouštějte slepé nebo dvojitě slepé recenzní procesy a publikujte sborníky bez nástrojů třetích stran.
Rezervace pokoje
Spravujte sdílené zasedací místnosti napříč organizací pomocí zobrazení kalendáře, opakovaných rezervací a schvalovacích procesů.
Registrace a platba
Vytvářejte vlastní registrační formuláře se slevovými kódy, limity kapacity a platebními integracemi pro prodej vstupenek a ubytování.
Pluginy a SSO
Rozšiřte Indico o pluginy Zoom, OAuth, SAML, LDAP a Shibboleth pro integraci se stávajícími poskytovateli institucionálních identit.
škála na úrovni CERN
Indico, vytvořené pro správu celého kalendáře událostí CERNu, se škáluje od jednoho semináře až po konference s tisíci účastníků.
Proč provozovat Indico u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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