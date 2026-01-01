Implementujte Pinry jedním kliknutím.
Obrazová nástěnka ve stylu Pinterestu s vlastním hostingem pro ukládání, označování štítky a organizaci obrázků a videí.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Pinry vytvořit
Pinry je open-source obrazová nástěnka s vlastním hostingem, která vám umožňuje shromažďovat, označovat štítky a procházet obrázky, videa a webové stránky ve vizuálně přitažlivém dlaždicovém rozložení – podobně jako Pinterest, ale zcela pod vaší kontrolou. Kombinuje back-end Django REST Framework s front-endem Vue.js a je dodáván jako jediný Docker kontejner podporovaný SQLite pro nastavení bez závislostí.
Vlastní hosting Pinry znamená, že vaše osobní sbírka zůstane soukromá na vašem vlastním VPS, bez algoritmických kanálů, bez reklam a bez nutnosti účtu pro procházení, pokud povolíte veřejný přístup. Podpora více uživatelů, veřejné a soukromé nástěnky, kompatibilita s rozšířeními prohlížeče a plné REST API jej činí vhodným jak pro osobní sbírky, tak pro malé spolupracující týmy.
Hlavní funkce Pinry
Vyhledávání podle štítků
Přiřaďte více štítků ke každému pinu a filtrujte celou svou sbírku okamžitě podle štítku – nejsou potřeba žádné vnořené složky.
Víceuživatelské nástěnky
Vytvořte samostatné nástěnky pro každého uživatele a ovládejte viditelnost pomocí nastavení veřejného nebo soukromého přístupu pro každou nástěnku.
Podpora rozšíření prohlížeče
Uložte obrázky přímo z jakékoli webové stránky na vaši nástěnku Pinry pomocí oficiálního rozšíření prohlížeče.
REST API
Automatizujte vytváření pinů a spravujte sbírky programově prostřednictvím vestavěného API Django REST Frameworku.
Vícearchitekturový Docker obraz
Oficiální obraz podporuje AMD64, ARMv7 a ARMv8 – běží na standardních VPS serverech a na deskách založených na ARM.
Proč provozovat Pinry u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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