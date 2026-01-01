Instalace Plane jedním kliknutím
Open-source platforma pro správu projektů pro sledování úkolů, sprinty a produktové roadmapy – samoobslužná alternativa k Jira a Linear.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Plane vytvořit
Plane je výkonná open-source platforma pro řízení projektů, která slouží jako moderní alternativa k Jira, Linear, Monday.com a ClickUp. Týmy sledují problémy, spouštějí sprint cykly s burn-down grafy, plánují produktové roadmapy a spolupracují v reálném čase — to vše bez cen za uživatele nebo opuštění dat vaší infrastruktury.
Samohostované nasazení zahrnuje PostgreSQL, cache Valkey, frontu zpráv RabbitMQ a objektové úložiště MinIO pro plně soběstačné nastavení. Na rozdíl od projektových nástrojů SaaS, které účtují poplatky za místo, provozování Plane na vašem VPS poskytuje neomezený počet uživatelů a projektů za pevnou cenu infrastruktury s úplným vlastnictvím dat.
Hlavní funkce Plane
Sledování problémů
Vytvářejte a spravujte pracovní položky s formátovaným textem, přílohami souborů, podproblémy a křížovými odkazy mezi projekty v jednom centralizovaném zobrazení.
Sprintové cykly
Provádějte agilní sprinty s burn-down grafy a sledováním týmové dynamiky, abyste udrželi tempo vývoje podle plánu.
Produktové plány
Plánujte a komunikujte směřování produktu pomocí vizuálních roadmap, které se přímo propojují s úkoly a moduly zajišťujícími každý milník.
Spolupráce v reálném čase
Živé aktualizace zajišťují, že každý člen týmu vidí nejnovější stav problému, komentáře a úkoly bez ručního obnovování.
Přizpůsobitelné pohledy
Vytvořte filtrovaná zobrazení nástěnky, seznamu a kalendáře, která lze uložit a sdílet napříč týmem pro konzistentní přehled o projektu.
Moduly a Analytika
Seskupte související problémy do modulů pro složité projekty a poté sledujte průběh pomocí vestavěné analýzy a vizualizace trendů.
Proč provozovat Plane u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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