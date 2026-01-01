Implementujte Overseerr jedním kliknutím.
Nástroj pro správu požadavků a vyhledávání médií pro Plex s procházením obsahu pomocí TMDb, schvalovacími procesy a automatickou integrací se Sonarr a Radarr.
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Co všechno můžete s produktem Overseerr vytvořit
Overseerr je přední open-source nástroj pro správu žádostí o média pro provozovatele serverů Plex. Uživatelé procházejí ohromující rozhraní poháněné TMDb, aby objevovali a žádali o filmy či seriály; administrátoři tyto žádosti kontrolují a schvalují, přičemž jejich automatické vyřízení zajišťují nástroje Sonarr a Radarr. Autentizace Plexu poskytuje bezproblémové jednotné přihlášení a skener knihovny zabraňuje duplicitním stahováním křížovou kontrolou již dostupného obsahu.
Nasazení Overseerr na vašem VPS poskytuje vaší komunitě Plex uhlazený, vždy dostupný portál, aniž byste museli vystavovat backendové automatizační nástroje. Vyhrazené zdroje zajišťují rychlé objevování médií s grafikou ve vysokém rozlišení, zatímco trvalé úložiště chrání historii žádostí, uživatelské účty a nastavení integrace i po restartu a aktualizacích.
Hlavní funkce Overseerr
Plex Jednotné přihlášení
Uživatelé se ověřují svými účty Plex a oprávnění se synchronizují automaticky, takže není třeba udržovat žádnou samostatnou vrstvu pro správu uživatelů.
Integrace Sonarr a Radarr
Schválené požadavky jsou předány přímo do Sonarr nebo Radarr pro automatické stažení a doručení do knihovny, čímž se celý proces uzavírá bez ručního zásahu.
TMDb objevovací rozhraní
Vizuálně bohatý zážitek z prohlížení, poháněný databází The Movie Database, umožňuje uživatelům prozkoumávat trendový, populární a doporučený obsah před odesláním požadavků.
Pracovní postup schvalování žádostí
Administrátoři kontrolují čekající požadavky prostřednictvím intuitivního dashboardu s možností schvalovat, zamítat nebo nastavovat kvóty pro jednotlivé uživatele pro správu úložné kapacity.
Vícekanálová oznámení
Informuje uživatele o stavu požadavku prostřednictvím Discordu, Telegramu, Slacku, e-mailu, webhooků, Pushoveru a dalších, přičemž každý kanál lze nezávisle konfigurovat.
Proč provozovat Overseerr u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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