Nasaďte Thumbor: instalace na jedno kliknutí.
Open-source chytrý obrazový server, který ořezává, mění velikost a filtruje obrázky na vyžádání prostřednictvím jednoduchých požadavků založených na URL.
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Co všechno můžete s produktem Thumbor vytvořit
Thumbor je chytrý server pro zpracování obrázků na bázi Pythonu, který zvládá změnu velikosti, ořezávání a filtrování pomocí parametrů URL — k integraci nejsou potřeba žádné změny aplikačního kódu. Co odlišuje Thumbor od běžných nástrojů pro změnu velikosti obrázků, je jeho chytré ořezávání poháněné umělou inteligencí: automaticky detekuje obličeje a důležité prvky na obrázku před ořezáním, čímž zajišťuje, že objekt nebude nikdy náhodně oříznut.
Používán v produkčním prostředí společnostmi Wikipedia, Globo.com, Forbes a Vox Media k obsluze miliard obrázků, Thumbor je otestován v praxi ve velkém měřítku. Pro základní provoz nevyžaduje žádné externí závislosti. Vlastní hosting nahrazuje poplatky za SaaS za každou transformaci paušálními náklady na VPS a udržuje vaši mediální pipeline zcela ve vaší vlastní infrastruktuře.
Hlavní funkce Thumbor
Chytrá detekce obličeje
Vestavěná detekce obličejů a prvků zajišťuje, že nejdůležitější část obrázku zůstane vycentrována při ořezávání na různé poměry stran.
Zpracování založené na URL
Změňte velikost, ořízněte, filtrujte a konvertujte obrázky vytvořením URL adresy – není potřeba žádné SDK, funguje s jakýmkoli jazykem nebo frameworkem.
Automatický výběr formátu
Automaticky doručujte WebP prohlížečům, které jej podporují, s náhradou ve formátu JPEG nebo PNG, čímž snížíte šířku pásma bez dodatečné práce.
Rozšiřitelný filtrační systém
Použijte jas, kontrast, vodoznaky, zaoblené rohy a rozostření pomocí parametrů URL nebo vlastních zásuvných modulů filtru Python.
Kešování výsledků
Zpracované výsledky jsou cachovány, aby se zabránilo opakovanému zpracování identických požadavků, čímž se výrazně snižuje zatížení CPU při vysokém objemu provozu.
Proč provozovat Thumbor u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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