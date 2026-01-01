Sleva až 69 % na Thumbor

Nasaďte Thumbor: instalace na jedno kliknutí.

Open-source chytrý obrazový server, který ořezává, mění velikost a filtruje obrázky na vyžádání prostřednictvím jednoduchých požadavků založených na URL.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Nasaďte Thumbor: instalace na jedno kliknutí.

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99
202,99/měs.
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Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
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Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Thumbor vytvořit

Thumbor je chytrý server pro zpracování obrázků na bázi Pythonu, který zvládá změnu velikosti, ořezávání a filtrování pomocí parametrů URL — k integraci nejsou potřeba žádné změny aplikačního kódu. Co odlišuje Thumbor od běžných nástrojů pro změnu velikosti obrázků, je jeho chytré ořezávání poháněné umělou inteligencí: automaticky detekuje obličeje a důležité prvky na obrázku před ořezáním, čímž zajišťuje, že objekt nebude nikdy náhodně oříznut.

Používán v produkčním prostředí společnostmi Wikipedia, Globo.com, Forbes a Vox Media k obsluze miliard obrázků, Thumbor je otestován v praxi ve velkém měřítku. Pro základní provoz nevyžaduje žádné externí závislosti. Vlastní hosting nahrazuje poplatky za SaaS za každou transformaci paušálními náklady na VPS a udržuje vaši mediální pipeline zcela ve vaší vlastní infrastruktuře.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Thumbor

Chytrá detekce obličeje

Vestavěná detekce obličejů a prvků zajišťuje, že nejdůležitější část obrázku zůstane vycentrována při ořezávání na různé poměry stran.

Zpracování založené na URL

Změňte velikost, ořízněte, filtrujte a konvertujte obrázky vytvořením URL adresy – není potřeba žádné SDK, funguje s jakýmkoli jazykem nebo frameworkem.

Automatický výběr formátu

Automaticky doručujte WebP prohlížečům, které jej podporují, s náhradou ve formátu JPEG nebo PNG, čímž snížíte šířku pásma bez dodatečné práce.

Rozšiřitelný filtrační systém

Použijte jas, kontrast, vodoznaky, zaoblené rohy a rozostření pomocí parametrů URL nebo vlastních zásuvných modulů filtru Python.

Kešování výsledků

Zpracované výsledky jsou cachovány, aby se zabránilo opakovanému zpracování identických požadavků, čímž se výrazně snižuje zatížení CPU při vysokém objemu provozu.

Proč provozovat Thumbor u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
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