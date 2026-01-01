Implementujte Eclipse Hawkbit instalací jedním kliknutím.
Open-source správa aktualizací IoT pro zavádění firmwaru a softwaru do flotil připojených okrajových zařízení.
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Co všechno můžete s produktem Eclipse Hawkbit vytvořit
Eclipse Hawkbit je doménově nezávislý backendový framework pro distribuci softwarových aktualizací na omezená okrajová zařízení, brány a řadiče připojené k sítím založeným na IP protokolu. Postavený na Javě a Springu, poskytuje infrastrukturu na straně serveru, kterou provozovatelé flotil potřebují k plánování, cílení a monitorování bezdrátových aktualizací v průmyslovém měřítku.
Vlastní hostování Hawkbitu na vašem vlastním VPS udržuje inventáře zařízení, binární soubory artefaktů a telemetrii distribuce pod vaší kontrolou, bez poplatků za zařízení nebo závislosti na dodavateli. Zpřístupňuje API pro přímou integraci zařízení a API pro správu pro orchestraci kampaní z vašich vlastních nástrojů.
Hlavní funkce Eclipse Hawkbit
Cílené zavádění
Definujte skupiny zavádění podle atributů zařízení a aktualizace průběhu v řízených vlnách s prahovými hodnotami úspěšnosti a automatickými spouštěči vrácení zpět.
Úložiště artefaktů
Nahrávejte, verzujte a poskytujte obrazy firmwaru, balíčky operačního systému a balíčky aplikací z vestavěného úložiště artefaktů s ověřením kontrolního součtu.
API přímého zařízení
Zařízení se dotazují rozhraní DDI REST, aby načítala přidělené aktualizace, hlásila průběh a potvrzovala výsledky instalace, a to bez vlastního transportního kódu.
Připraveno pro více nájemců
Izolujte flotily zařízení, uživatele a softwarová úložiště pro každého nájemce – užitečné pro správu nasazení zákazníků nebo oddělení produktových řad.
Správa REST API
Programově řídit zavádění, cíle, distribuční sady a softwarové moduly pro integraci s CI/CD pipeline a stávajícími provozními nástroji.
RabbitMQ sběrnice událostí
Streamovat změny stavu zařízení a události nasazení do RabbitMQ, aby následné systémy mohly reagovat v reálném čase bez dotazování databáze.
Proč provozovat Eclipse Hawkbit u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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