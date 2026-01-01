Nasaďte NZBHydra2 v instalaci na jedno kliknutí.
Meta-vyhledávač Usenet, který agreguje desítky indexerů za jediným sjednoceným koncovým bodem API Newznab.
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Co všechno můžete s produktem NZBHydra2 vytvořit
NZBHydra2 je meta-vyhledávač pro Usenet, který vám umožňuje dotazovat se na desítky indexerů – jak poskytovatelů Newznab specifických pro Usenet, tak torrentových indexerů Torznab – z jednoho jednotného webového rozhraní a prostřednictvím jediného API kompatibilního s Newznab. Deduplikuje výsledky napříč poskytovateli, aplikuje vaše preference kvality a kategorií, ukládá vyhledávání do mezipaměti a zpřístupňuje vše prostřednictvím koncového bodu, na který se mohou přímo dotazovat Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr a další automatizační nástroje.
Vlastní hostování NZBHydra2 na VPS poskytuje vašemu Arr stacku jeden rychlý, uživatelem kontrolovaný agregátor namísto individuálního směřování každého stahovače na každý indexer – jednodušší konfigurace, méně volání API na poskytovatele a centralizované statistiky o tom, které indexery skutečně dodávají.
Hlavní funkce NZBHydra2
Jednotný koncový bod Newznab
Agreguje desítky indexerů za jedním API Newznab a Torznab, takže Sonarr, Radarr a Lidarr potřebují pouze jeden záznam namísto mnoha.
Meziposkytovatelská deduplikace
Rozpoznává duplicitní vydání napříč indexery, řadí je podle vašich prioritních pravidel a zobrazuje pouze nejlepší výsledek na skupinu vydání.
Kešování a statistiky vyhledávání
Ukládá do mezipaměti nedávná vyhledávání a sleduje míru zásahů jednotlivých indexerů, dobu odezvy a počet stažení, abyste viděli, kteří poskytovatelé jsou nejvýkonnější.
Flexibilní filtrování výsledků
Kategorizované filtry kvality, jazyka, stáří a velikosti udržují nekvalitní vydání mimo váš automatizační proces Arr.
Víceuživatelské účty
Volitelné uživatelské účty s oprávněními založenými na rolích umožňují více členům domácnosti sdílet stejný agregátor, aniž by si navzájem zasahovali do viditelnosti.
Proč provozovat NZBHydra2 u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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