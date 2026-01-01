Implementujte MantisBT jedním kliknutím.
Open-source nástroj pro sledování chyb, který softwarovým týmům umožňuje zaznamenávat chyby, spravovat požadavky na funkce a koordinovat pracovní postupy projektu.
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Co všechno můžete s produktem MantisBT vytvořit
MantisBT (Mantis Bug Tracker) je dlouholetý open-source systém pro sledování problémů napsaný v PHP, který softwarové týmy používají k zaznamenávání chyb, správě požadavků na funkce a koordinaci práce napříč více projekty. Je postaven na přizpůsobitelných pracovních postupech, granulárních oprávněních pro jednotlivé projekty a e-mailových oznámeních a zaměřuje se na disciplínu správy problémů bez zbytečného balastu plnohodnotných sad pro řízení projektů.
Vlastní hostování MantisBT udržuje nahlášené vady, přílohy a interní diskuse na infrastruktuře, kterou kontrolujete — což je zásadní pro organizace, jejichž hlášení chyb obsahují kroky k reprodukci, zákaznická data nebo proprietární kód. Toto nasazení je dodáváno s MariaDB pro trvalou historii problémů a odstraňuje licenční náklady na uživatele účtované mnoha komerčními systémy pro sledování problémů.
Hlavní funkce MantisBT
Přizpůsobitelné pracovní postupy
Definujte přechody stavů, stavy řešení a pravidla přístupu pro každý projekt, aby sledovač odrážel, jak každý tým skutečně posouvá práci od nahlášení k vyřešení.
Detailní oprávnění
Řízení přístupu na základě rolí na úrovni projektu, kategorií a polí zajišťuje, že citlivé záležitosti jsou viditelné pouze pro osoby, které je potřebují vidět.
E-mailová oznámení
Konfigurovatelná e-mailová pravidla upozorňují reportéry, řešitele a pozorovatele, když se stav problémů změní, a zajišťují, že žádná chyba ani požadavek na funkci nezůstane bez povšimnutí.
Vlastní pole a filtry
Přidejte libovolná vlastní pole k problémům a uložte složité filtry jako pojmenovaná zobrazení pro třídění tisíců hlášení, aniž byste ztratili kontext.
Architektura pluginů
Rozsáhlý ekosystém pluginů rozšiřuje MantisBT o integraci verzování, další metody ověřování a doplňky pro reportování.
REST a SOAP rozhraní API
Rozhraní REST i SOAP vám umožňují vytvářet úkoly pomocí skriptů, automatizovat třídění a integrovat sledovač s CI pipeline nebo externími nástroji.
Proč provozovat MantisBT u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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