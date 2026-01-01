Sleva až 69 % na MantisBT

Implementujte MantisBT jedním kliknutím.

Open-source nástroj pro sledování chyb, který softwarovým týmům umožňuje zaznamenávat chyby, spravovat požadavky na funkce a koordinovat pracovní postupy projektu.

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Implementujte MantisBT jedním kliknutím.

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Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem MantisBT vytvořit

MantisBT (Mantis Bug Tracker) je dlouholetý open-source systém pro sledování problémů napsaný v PHP, který softwarové týmy používají k zaznamenávání chyb, správě požadavků na funkce a koordinaci práce napříč více projekty. Je postaven na přizpůsobitelných pracovních postupech, granulárních oprávněních pro jednotlivé projekty a e-mailových oznámeních a zaměřuje se na disciplínu správy problémů bez zbytečného balastu plnohodnotných sad pro řízení projektů.

Vlastní hostování MantisBT udržuje nahlášené vady, přílohy a interní diskuse na infrastruktuře, kterou kontrolujete — což je zásadní pro organizace, jejichž hlášení chyb obsahují kroky k reprodukci, zákaznická data nebo proprietární kód. Toto nasazení je dodáváno s MariaDB pro trvalou historii problémů a odstraňuje licenční náklady na uživatele účtované mnoha komerčními systémy pro sledování problémů.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce MantisBT

Přizpůsobitelné pracovní postupy

Definujte přechody stavů, stavy řešení a pravidla přístupu pro každý projekt, aby sledovač odrážel, jak každý tým skutečně posouvá práci od nahlášení k vyřešení.

Detailní oprávnění

Řízení přístupu na základě rolí na úrovni projektu, kategorií a polí zajišťuje, že citlivé záležitosti jsou viditelné pouze pro osoby, které je potřebují vidět.

E-mailová oznámení

Konfigurovatelná e-mailová pravidla upozorňují reportéry, řešitele a pozorovatele, když se stav problémů změní, a zajišťují, že žádná chyba ani požadavek na funkci nezůstane bez povšimnutí.

Vlastní pole a filtry

Přidejte libovolná vlastní pole k problémům a uložte složité filtry jako pojmenovaná zobrazení pro třídění tisíců hlášení, aniž byste ztratili kontext.

Architektura pluginů

Rozsáhlý ekosystém pluginů rozšiřuje MantisBT o integraci verzování, další metody ověřování a doplňky pro reportování.

REST a SOAP rozhraní API

Rozhraní REST i SOAP vám umožňují vytvářet úkoly pomocí skriptů, automatizovat třídění a integrovat sledovač s CI pipeline nebo externími nástroji.

Proč provozovat MantisBT u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

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