Nasaďte Parseable pomocí jednoklikové instalace.
Vysoce výkonné datové jezero pro pozorovatelnost pro logy, metriky a trasování, postavené v Rustu na platformě Apache Parquet.
Vyberte si VPS balíček pro Parseable
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Parseable vytvořit
Parseable je open-source datové jezero pro pozorovatelnost, speciálně navržené pro logy, metriky a trasování. Napsané v Rustu a ukládající data v Apache Parquet, zpracovává velké objemy telemetrických dat za zlomek nákladů tradičních logovacích systémů, přičemž udržuje rychlý výkon dotazů díky chytrému cachování a sloupcovému úložišti.
Vlastní hostování Parseable na VPS vám poskytuje kompletní backend pro pozorovatelnost pod vaší kontrolou: HTTP API pro příjem dat kompatibilní s OpenTelemetry, vestavěný dotazovací engine s podporou SQL, dashboardy, upozornění a přístup založený na rolích — to vše bez poplatků za příjem dat za GB, závislosti na dodavateli nebo odesílání citlivých logovacích dat třetím stranám poskytujícím SaaS.
Hlavní funkce Parseable
Nativní úložiště Parquet
Ukládejte přijaté události jako sloupcové soubory Apache Parquet pro rychlé analytické dotazy a výraznou kompresi ve srovnání se surovým formátem JSON.
Připraveno pro OpenTelemetry
Přijímat logy, metriky a trasování prostřednictvím protokolu OpenTelemetry, aby stávající sběrače a SDK mohly odesílat data bez změn kódu.
SQL dotazovací stroj
Dotazujte se na telemetrii pomocí známého ANSI SQL napříč libovolným časovým rozsahem, s odezvou v řádu milisekund na indexovaných polích a dělených skenech.
Integrované dashboardy
Vytvářejte interaktivní dashboardy a uložené dotazy přímo v Parseable bez nutnosti připojovat samostatný vizualizační nástroj.
Upozornění a RBAC
Definujte upozornění na základě prahových hodnot pro streamy protokolů a udělte týmům omezený přístup prostřednictvím řízení přístupu na základě rolí ke streamům a tenantům.
Cenově výhodné udržení
Chytrá cache a vrstvené úložiště udržují aktuální data rychle dostupná pro dotazy, zatímco starší oddíly zůstávají komprimované na disku pro dlouhodobé uchování.
Proč provozovat Parseable u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.