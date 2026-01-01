Sleva až 69 % na REDAXO

Implementujte REDAXO s instalací na jedno kliknutí.

Flexibilní open-source PHP CMS, který dává vývojářům plnou kontrolu nad výstupním kódem webových stránek pro jednoduché weby i složité portály.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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Implementujte REDAXO s instalací na jedno kliknutí.

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443,99
139,99/měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
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545,99
197,99/měs.
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Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
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Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem REDAXO vytvořit

REDAXO je open-source PHP redakční systém vyvíjený od roku 2004, který dává vývojářům plnou kontrolu nad výstupem webových stránek. Na rozdíl od striktních CMS, které vynucují pevnou HTML strukturu, vám REDAXO umožňuje vytvářet vlastní moduly, které přesně definují, jak je obsah zadáván a vykreslován — od minimálních vstupních stránek po velké vícejazyčné portály.

Vlastní hostování REDAXO na vašem vlastním VPS znamená, že vlastníte svůj obsah, data a přizpůsobení bez poplatků za platformu nebo omezení dodavatele. Tato šablona kombinuje REDAXO s MariaDB 10.11 a automaticky nainstaluje CMS při prvním spuštění, takže se můžete přihlásit do administrace a ihned začít tvořit.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce REDAXO

Vlastní obsahové moduly

Vytvářejte opakovaně použitelné obsahové moduly, které přesně řídí, jak editoři zadávají data a jak se tato data vykreslují v HTML – bez závislosti na frameworku.

Plná kontrola výstupu

REDAXO neklade žádná strukturální omezení na vaše značkování, což vývojářům umožňuje vytvářet čistý, sémantický HTML přizpůsobený každému projektu.

Vícejazyčná podpora

Spravujte obsah napříč několika jazyky s vestavěnou podporou clang, díky čemuž je REDAXO přirozenou volbou pro mezinárodní a regionální webové stránky.

Ekosystém doplňků

Rozšiřte REDAXO prostřednictvím bohatého ekosystému komunitních doplňků pokrývajících správu médií, SEO, formuláře, autentizaci a mnoho dalšího.

Flexibilní šablonový systém

Definujte opakovaně použitelné šablony stránek a rozvržení v PHP, čímž dáte front-end vývojářům svobodu strukturovat projekty podle jejich představ.

Proč provozovat REDAXO u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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