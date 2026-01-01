Implementujte REDAXO s instalací na jedno kliknutí.
Flexibilní open-source PHP CMS, který dává vývojářům plnou kontrolu nad výstupním kódem webových stránek pro jednoduché weby i složité portály.
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Co všechno můžete s produktem REDAXO vytvořit
REDAXO je open-source PHP redakční systém vyvíjený od roku 2004, který dává vývojářům plnou kontrolu nad výstupem webových stránek. Na rozdíl od striktních CMS, které vynucují pevnou HTML strukturu, vám REDAXO umožňuje vytvářet vlastní moduly, které přesně definují, jak je obsah zadáván a vykreslován — od minimálních vstupních stránek po velké vícejazyčné portály.
Vlastní hostování REDAXO na vašem vlastním VPS znamená, že vlastníte svůj obsah, data a přizpůsobení bez poplatků za platformu nebo omezení dodavatele. Tato šablona kombinuje REDAXO s MariaDB 10.11 a automaticky nainstaluje CMS při prvním spuštění, takže se můžete přihlásit do administrace a ihned začít tvořit.
Hlavní funkce REDAXO
Vlastní obsahové moduly
Vytvářejte opakovaně použitelné obsahové moduly, které přesně řídí, jak editoři zadávají data a jak se tato data vykreslují v HTML – bez závislosti na frameworku.
Plná kontrola výstupu
REDAXO neklade žádná strukturální omezení na vaše značkování, což vývojářům umožňuje vytvářet čistý, sémantický HTML přizpůsobený každému projektu.
Vícejazyčná podpora
Spravujte obsah napříč několika jazyky s vestavěnou podporou clang, díky čemuž je REDAXO přirozenou volbou pro mezinárodní a regionální webové stránky.
Ekosystém doplňků
Rozšiřte REDAXO prostřednictvím bohatého ekosystému komunitních doplňků pokrývajících správu médií, SEO, formuláře, autentizaci a mnoho dalšího.
Flexibilní šablonový systém
Definujte opakovaně použitelné šablony stránek a rozvržení v PHP, čímž dáte front-end vývojářům svobodu strukturovat projekty podle jejich představ.
Proč provozovat REDAXO u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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