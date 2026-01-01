Implementujte Unstructured: instalace na jedno kliknutí.
API pro zpracování dokumentů, které extrahuje strukturovaná data z PDF, souborů Word a obrázků pro RAG pipeline a modely AI.
Vyberte si VPS balíček pro Unstructured
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Unstructured vytvořit
Unstructured je open-source API pro zpracování dokumentů navržené pro pipeline umělé inteligence a strojového učení. Přijímá soubory PDF, dokumenty Word, prezentace PowerPoint, obrázky, HTML a další nestrukturované formáty a extrahuje čisté, strukturované textové prvky připravené pro ingestování do vektorových databází.
Vlastní hostování Unstructured na VPS udržuje citlivé dokumenty ve vaší vlastní infrastruktuře a zároveň poskytuje stejné extrakční schopnosti používané v produkčních systémech RAG. Integruje se s LangChain, LlamaIndex a hlavními vektorovými databázemi, čímž se stává snadno integrovatelnou vrstvou pro ingestování dokumentů pro jakoukoli aplikaci umělé inteligence.
Hlavní funkce Unstructured
Víceformátová extrakce
Zpracovávejte soubory PDF, Word, Excel, PowerPoint, obrázky, HTML a formáty e-mailů prostřednictvím jediného konzistentního koncového bodu API.
RAG pipeline připraveno
Výstupy jsou strukturovány pro přímé načtení do vektorových databází, jako jsou Weaviate, Pinecone a Chroma, pro generování rozšířené o vyhledávání.
Integrace LangChain
Nativní načítací moduly LangChain a LlamaIndex činí z Unstructured snadno integrovatelný zdroj dokumentů pro jakýkoli framework AI aplikací.
Extrakce tabulek
Přesně extrahuje tabulky z dokumentů PDF a Word, zachovává strukturu pro následné úlohy zpracování dat.
Ochrana soukromí v místním prostředí
Provozování na vašem vlastním VPS zajišťuje, že citlivé dokumenty nikdy neopustí vaši infrastrukturu během procesu extrakce.
Proč provozovat Unstructured u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.