Implementujte Dograh jedním kliknutím.
Open-source platforma bez kódování pro tvorbu a nasazení hlasových AI agentů za pár minut, s podporou 30+ jazyků.
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Co všechno můžete s produktem Dograh vytvořit
Dograh je bezplatná open-source platforma bez nutnosti kódování, která vám umožňuje vytvářet a nasazovat hlasové AI agenty bez napsání jediného řádku kódu. Její drag-and-drop rozhraní vás provede od konceptu k živému, produkčně připravenému hlasovému agentovi za méně než deset minut, s podporou více než 30 jazyků, analytikou v reálném čase a inteligentním směrováním hovorů integrovanými od začátku.
Provozování Dograh na vašem VPS uchovává veškerá konverzační data, nahrávky a interakce se zákazníky na vaší vlastní infrastruktuře, což je klíčové pro soulad s GDPR a pro odvětví s přísnými požadavky na rezidenci dat. Zahrnuté komponenty PostgreSQL, Redis a MinIO zajišťují výkon úložiště a cache, který vyžadují hlasové interakce s nízkou latencí.
Hlavní funkce Dograh
Nástroj pro tvorbu agentů bez kódování
Pracovní postupy s funkcí drag-and-drop umožňují netechnickým uživatelům navrhovat kompletní průběhy hlasových konverzací bez psaní jakéhokoli kódu.
Podpora 30+ jazyků
Nativní vícejazyčná syntéza a rozpoznávání hlasu umožňuje zákaznické interakce v jazyce, který preferují vaši uživatelé.
Inteligentní směrování hovorů
Složité dotazy jsou automaticky předávány lidským operátorům, zatímco AI efektivně vyřizuje běžné požadavky.
Analytika v reálném čase
Živé řídicí panely zobrazují metriky konverzací, míry dokončení a výkon agentů, abyste mohli neustále optimalizovat.
Architektura s důrazem na soukromí
Všechna konverzační data zůstávají na vaší infrastruktuře, což usnadňuje splnění požadavků GDPR a oborových požadavků na shodu.
Proč provozovat Dograh u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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